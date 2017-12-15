Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt 50 Millionen Euro für den tschechischen Inven Capital-Fonds bereit. Dieser richtet mit den Mitteln eine Ko-Investitionsinitiative ein, die das Wachstum von KMU und Midcap-Unternehmen aus den Bereichen saubere Energie und intelligente Technologie fördern soll. Der tschechische Energieversorger ČEZ bringt denselben Betrag ein, sodass insgesamt 100 Millionen Euro für gemeinsame Ko-Investitionen in Clean-Tech- und Smart-Energy-Unternehmen zur Verfügung stehen. Die Finanzierung ist durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa, besichert.

Mit der Initiative werden Investitionsprojekte von Clean-Tech- und Smart-Energy-Unternehmen unterstützt sowie zusätzliche Mittel des privaten Sektors mobilisiert. Das Ziel ist, Innovationen und eine nachhaltige Entwicklung zu fördern und Beschäftigungsmöglichkeiten in Europa zu schaffen. Führende europäische KMU und Midcap-Unternehmen aus dem Energiesektor, die auf Risikokapital angewiesen sind, erhalten durch die Ko-Investitionsinitiative zusätzliche Liquidität. Die meisten dieser Unternehmen befinden sich in einer Wachstumsphase: Sie benötigen Frühphasenfinanzierungen für Innovationen, um ihr Produkt- und Dienstleistungsspektrum zu erweitern, ihre Produktivität und Fertigungskapazität zu steigern und international zu expandieren.

EIB-Vizepräsident Vazil Hudák: „Dank dieser einzigartigen Ko-Investitionsinitiative, die mit 100 Millionen Euro ausgestattet und durch eine EFSI-Garantie besichert ist, kann der Inven Capital-Fonds seine Beteiligungen vorantreiben. Dies kommt der Kapitalbasis und dem Wachstum führender, hochinnovativer Clean-Tech- und Smart-Energy-Unternehmen in Europa zugute.“

Maroš Šefčovič, Vizepräsident der Europäischen Kommission für die Energieunion: „Ein weiteres Mal zeigt sich, dass der EFSI Unternehmen konkret unterstützt. Er treibt die Geschäftsentwicklung innovativer Clean-Tech- und Smart-Energy-Unternehmen in der Tschechischen Republik und in ganz Europa voran. In ihr Wachstum und in unsere Umwelt werden nun 100 Millionen Euro investiert. Und die Richtung stimmt! Mindestens 40 Prozent der Projekte unter EFSI 2.0 werden direkt zum Klimaschutz beitragen und helfen, die in Paris erteilten Zusagen zu erfüllen.“

Tomáš Pleskač, Bereichsvorstand erneuerbare Energien und Unternehmensentwicklung bei ČEZ: „Der Inven Capital-Fonds hat bereits wesentlich zu einem wichtigen strategischen Ziel der ČEZ-Gruppe beigetragen: Dem Geschäftsausbau in den dezentralisierten Bereichen Energie und erneuerbare Energiequellen. Wir freuen uns sehr, dass die Europäische Investitionsbank Mittel für Beteiligungen an Start-ups aus dem Energiesektor zur Verfügung stellt. Ihr Engagement bestätigt unsere bisherige Arbeit.“

Petr Míkovec, Generaldirektor und Vorsitzender des Board of Directors von Inven Capital: „Durch unsere Partnerschaft mit der EIB erhalten wir Zugang zu zusätzlichem Kapital. So können wir das Wachstum innovativer KMU und Midcap-Unternehmen aus dem europäischen Clean-Tech-Sektor noch besser unterstützen. Mit den zusätzlichen Mitteln der EIB und den ursprünglichen Zusagen von ČEZ verfügt der Inven Capital-Fonds nun über Zusagen von rund 240 Millionen Euro.“