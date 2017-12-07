Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt 30 Millionen Euro an Viking Heat Engines (VHEs), ein norwegisches Umweltunternehmen mit wichtigen Tätigkeitsbereichen in Deutschland. VHEs entwickelt und vertreibt Technologien, die es Betrieben ermöglichen, ihre Abwärme zurückzugewinnen und als Energiequelle zu nutzen. Ermöglicht wurde die Finanzierung durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI). Der EFSI ist die tragende Säule der Investitionsoffensive für Europa, bei der die EIB-Gruppe und die Europäische Kommission als strategische Partner zusammenarbeiten, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu stärken.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle, für Finanzierungen in Deutschland zuständig: „Heutzutage gehen mehr als 50 Prozent der weltweit erzeugten Energie als Abwärme verloren*. Diese Nutzungsmöglichkeit als Quelle erneuerbarer Energien ist somit extrem attraktiv. Die Entwicklung und Verbreitung der VHEs-Technologie trägt wesentlich zur Energieeffizienz und zur Kreislaufwirtschaft bei – zwei Bereiche, denen die EIB größte Bedeutung beimisst.“

Er fügte hinzu: „Unser Darlehen für VHEs ist auch ein Musterbeispiel für den realen Nutzen, den die EIB in Verbindung mit dem Juncker-Plan für Start-up-Unternehmen bewirken kann. Innovative kleine Unternehmen wie VHEs sind der Grundstein für Wachstum und Beschäftigung in Europa. Wir in der EIB tun daher alles, um diese Start-ups auf ihrem Weg zur industriellen Reife zu begleiten.“

Maroš Šefčovič, für die Energieunion zuständiger Vizepräsident der Kommission, erklärte: „EFSI hat bereits Hunderte Milliarden Euro mobilisiert und in innovative Projekte und konkrete Lösungen investiert. Viking Heat Engines ist ein perfektes Beispiel für ein Projekt, das intelligent, nachhaltig, profitabel und vor allem bahnbrechend ist: Anstatt Energie zu verschwenden, macht es Abfall zu Energie"

Helge Valeur, COO und CFO bei Viking Heat Engines: „Mit der Förderung von Technologien, die in Zukunft möglicherweise extrem wichtig für die Verringerung der CO 2 -Emissionen sind, sendet die EU ein deutliches und zukunftsweisendes Signal aus. Dass uns die EIB unterstützt, zeigt auf großartige Weise, wie weit wir schon gekommen sind und dass wir eine vielversprechende Zukunft vor uns haben.“