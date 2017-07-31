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VIKING HEAT ENGINES (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 30.000.000 €
Industrie : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/12/2017 : 15.000.000 €
1/12/2017 : 15.000.000 €
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Investitionsoffensive für Europa - EIB-Finanzierung für Viking Heat Engines

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 Juli 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/12/2017
20160749
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VIKING HEAT ENGINES (EGFF)
VIKING HEAT ENGINES GERMANY GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 89 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project consists of the entry by this start-up into the industrialisation of its innovative equipment to recover energy from low temperature industrial (waste) heat sources, and convert it into electricity or higher temperature suitable for re-use.

The project will help the company implement its planned 2017-2019 activities, investments and expenditures to scale up its manufacturing processes, and further develop its technology.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project activities are expected to be carried out in existing facilities, without changing the already authorised scope and would, therefore, not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. Where this should not be the case, the Company will be asked to ensure that the activities will comply with EIA Directive 2011/92/EU as amended and that the relevant local, regional or national legal requirements at Member State level are in place; the Company will be asked to present the relevant documentation to the Bank, and in case of an EIA permit the Non-Technical Summary (NTS), before using the Bank's fund for this part of the investments.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
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Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Investitionsoffensive für Europa - EIB-Finanzierung für Viking Heat Engines

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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