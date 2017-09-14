Die Europäische Investitionsbank (EIB), die Bank der Europäischen Union, hat mit der Mecachrome-Gruppe in Sablé-sur-Sarthe einen Finanzierungsvertrag über 40 Millionen Euro unterzeichnet. Erneut wird damit ein Unternehmen aus dem Juncker-Plan gefördert. EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle erklärte bei seinem Besuch in Sablé-sur-Sarthe: „Ich freue mich sehr, dass mich diese neue, durch den Juncker-Plan geförderte Finanzierung wieder in die Region Pays de la Loire führt. Sie fördert die Investitionstätigkeit und die Wettbewerbsfähigkeit in Europa und trägt zu dem Ziel des Juncker-Plans bei, bis 2018 Investitionen von 315 Milliarden Euro anzustoßen.“ Er fügte hinzu: „Das erneute europäische Engagement für das Pays de la Loire zeigt, wie stark die wirtschaftliche Dynamik der Region ist und welche Bedeutung sie für die Luftfahrtindustrie hat. Besonders freuen wir uns, dass wir die Mecachrome-Gruppe als wichtigen Akteur und Teilelieferant für die Luftfahrt bei ihrem Wachstum und ihren Investitionen in Frankreich und international begleiten können.“

„Fabriken der Zukunft“

Mit den Mitteln der EIB soll das Projekt „Fabriken der Zukunft“ von Mecachrome finanziert werden. Zwei Fabriken 4.0 werden davon profitieren: MKAD in Varilhes (Ariège), wo große Titankomponenten für die Luftfahrt bearbeitet werden sollen, und MK Aeronautica in Evora (Portugal), wo erstmals eine serienmäßige Kryobearbeitung stattfinden wird.

Außerdem werden aus dem Darlehen die Investitionen für den Produktionshochlauf des Leap-Motors am Standort Sablé-sur-Sarthe finanziert. Es handelt sich um drei vollautomatisierte Linien mit komplett digitalisierter Rückverfolgbarkeit und Kontrolle. Für diese drei Produktionslinien wurde auch ein Hypervision-System eingeführt.

Die Finanzierung ist für die Mecachrome-Gruppe von großer Bedeutung. Die Gruppe hat gerade die notwendigen Finanzierungen für die industrielle und kommerzielle Entwicklung auf internationaler Ebene abgeschlossen.

Eine neue Finanzierung im Rahmen des Juncker-Plans

Die neue Finanzierung wird durch eine europäische Garantie im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa, auch Juncker-Plan genannt, abgesichert. Dadurch sollen innovative Unternehmen leichteren Zugang zu Finanzierungsmitteln erhalten. Für die EIB-Gruppe haben Unternehmensinnovationen und Unternehmensförderung hohe Priorität. Der Juncker-Plan gewinnt in Frankreich immer mehr Bedeutung: Bislang wurden 89 Finanzierungen der EIB-Gruppe in Höhe von insgesamt sieben Milliarden Euro genehmigt.