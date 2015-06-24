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MECACHROME USINE DU FUTUR & INNOVATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 40.000.000 €
Industrie : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/07/2017 : 40.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Dezember 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/07/2017
20150624
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
USINE DU FUTUR & INNOVATION
French aeronautic component supplier
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project aims at developing innovative solutions for the manufacture of new generation materials for aircraft engines and the development of new processes to manufacture aircraft components.

The project will help strengthen the promoter's technological and industrial competitiveness as a mid-sized Tier-1 supplier for the European aircraft manufacturing industry. The close proximity of the promoter's plants to the original equipment manufacturer (OEM) sites in France will provide a competitive advantage for the promoter. Expanding its research and development (R&D) and manufacturing capacity is a fundamental element in its growth strategy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The research, development and innovation (RDI) activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes, and that are not expected to change their scope due to the project. An environmental impact assessment (EIA) is therefore not needed according to EIA Directive 2011/92/EU.

The company has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
23/09/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - MECACHROME USINE DU FUTUR & INNOVATION - Projet d'extension du site d'usinage avec création d'une halle d'attaque chimique
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - MECACHROME USINE DU FUTUR & INNOVATION - Projet d'extension du site d'usinage avec création d'une halle d'attaque chimique
Datum der Veröffentlichung
23 Sep 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66901560
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150624
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MECACHROME USINE DU FUTUR & INNOVATION
Datum der Veröffentlichung
22 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
69376532
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150624
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - MECACHROME USINE DU FUTUR & INNOVATION
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
129186538
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150624
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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USINE DU FUTUR & INNOVATION
Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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