Die Vonovia SE und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben einen Kreditvertrag in Höhe von 300 Millionen Euro abgeschlossen. Der Kredit der EU-Bank, der über Garantien aus dem Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) ermöglicht wird, soll zur anteiligen Finanzierung von energieeffizienten Modernisierungsmaßnahmen im Wohnungsbestand der Immobiliengesellschaft verwendet werden. Die Garantiefazilität EFSI ist eine tragende Säule des Investitionsplans für Europa (IPE), in dem die EU-Bank und die Europäische Kommission strategische Partner sind, und in dessen Rahmen die Finanzierungen der EU-Bank die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft stärken.

Die Struktur der unbesicherten Finanzierung bietet Vonovia ein hohes Maß an Flexibilität zu sehr günstigen Konditionen. Das EIB-Darlehen mit einer Laufzeit von acht Jahren ist Teil eines umfassenden Modernisierungs- und Ausbauprogramms der Vonovia.

EIB-Präsident Werner Hoyer hob hervor: „Mit unserem Kredit wollen wir die Modernisierung des Wohnungsbestands von Vonovia fördern und damit einen deutlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten, denn die Reduzierung der Treibhausgase spielt für uns als EU-Bank eine herausragende Rolle. Die Mittel, die wir mit Unterstützung des Investitionsplans für Europa bereitstellen, fließen direkt in die energetische Sanierung tausender Vonovia-Wohnungen in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus. Ich freue mich besonders, dass wir mit Vonovia jetzt erstmals ins Geschäft gekommen sind, denn die finanzierten Energieeffizienzmaßnahmen werden nicht nur zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs und damit letztendlich zu einer Senkung der Nebenkosten für die Mieter führen, sie erhalten und schaffen auch neue Jobs. Das zeigt, dass Klimaschutz und Wirtschaft eng Hand in Hand gehen.“

Vonovia-Finanzvorstand Stefan Kirsten erklärte: “Wir investieren in die Zukunft unserer Bestände. Dabei sind Klimaschutzziele und der demografische Wandel Entwicklungen, für die wir als Wohnungsunternehmen maßgeblich zu Lösungen beitragen. Wir freuen uns unsere energetischen Modernisierungsziele auch mit Hilfe der Finanzierungsmittel der EIB umsetzen zu können. Die nachhaltige Investitionsstrategie wird so von Vonovia weiterunterstützt. Davon profitieren nicht nur unsere Kunden, sondern die ganze Gesellschaft“.

Der für Arbeitsplätze, Wachstum, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit zuständige Vizepräsident der Europäischen Kommission, Jyrki Katainen, erklärte hierzu: "Die Modernisierung von Wohneinheiten, um neueste Energieeffizienzstandards zu erfüllen, ist ein Prozess, der Investitionen erfordert. Hier kann der Europäische Fonds für Strategische Investitionen eine wichtige Rolle übernehmen. Die heutige Transaktion ist eine weitere Demonstration für die wichtige Unterstützungs-Rolle der EU, um Investitionen in Gang zu setzen, die unser übergeordnetes Ziel zu erreichen helfen, nämlich den Klimaschutz zu stärken, und gleichzeitig den Lebensstandard tausender Familien zu verbessern.“