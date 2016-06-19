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VONOVIA ENERGY EFFICIENT BUILDINGS

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 300.000.000 €
Industrie : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/07/2017 : 300.000.000 €
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09/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VONOVIA ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
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27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - VONOVIA ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Investitionsplan für Europa – Vonovia und EIB unterzeichnen Kreditlinie zur Finanzierung von energetischen Modernisierungen im Wohnungsbestand

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 August 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/07/2017
20160619
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
VONOVIA SE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investments in energy efficiency.

This operation aims to bring environmental benefits by supporting investments that reduce energy consumption and increase the use of renewable energy, thus helping to mitigate climate change.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the relevant EU directives has been verified during appraisal: Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 2009/147/EC). Energy efficiency requirements are in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU.

The promoter has been assessed by the Bank as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
09/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VONOVIA ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - VONOVIA ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
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Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Investitionsplan für Europa – Vonovia und EIB unterzeichnen Kreditlinie zur Finanzierung von energetischen Modernisierungen im Wohnungsbestand

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VONOVIA ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
Datum der Veröffentlichung
9 Jun 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
73074931
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160619
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - VONOVIA ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
Datum der Veröffentlichung
27 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
190599705
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160619
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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VONOVIA ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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