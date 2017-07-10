Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die französische Gruppe Cellnovo („Cellnovo“ oder das „Unternehmen“, CLNV:EN Paris) haben die Unterzeichnung eines Darlehens von 20 Millionen Euro (das „Darlehen“) bekannt gegeben. Das Unternehmen für Medizintechnik bietet das erste mobil verbundene Diabetes-Management-System an und will die Produktion nun auf industriellen Maßstab bringen. Unterzeichnet wurde das Darlehen am 7. Juli 2017 in den Räumlichkeiten der EIB in Paris in Anwesenheit von EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle und Sophie Baratte, CEO von Cellnovo.

Die Finanzierung ist durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) – das Herzstück der Investitionsoffensive für Europa – besichert. Diese auch als „Juncker-Plan“ bekannte Initiative wurde gemeinsam von der EIB-Gruppe und der Europäischen Kommission eingerichtet, um Mittel privater Geldgeber für Projekte und Sektoren wie Forschung und Innovation zu mobilisieren, die für die Europäische Union strategische Bedeutung haben. Auf diese Weise sollen Eigenkapitalfinanzierungen für junge Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial bereitgestellt werden.

Mit dem EIB-Darlehen wird Cellnovo sein Diabetes-System weiter verbessern, um die Produktionskosten zu verringern. Zudem will das Unternehmen zusätzliche Produktionslinien einrichten und multizentrische klinische Studien mit künstlichen Bauchspeicheldrüsen durchführen, um klinische Daten für die Marktzulassung in den Vereinigten Staaten und in Europa zu sammeln.

„Die EIB ist sehr stolz darauf, mit dieser neuen Finanzierung im Rahmen des Juncker-Plans zum Erfolg von Cellnovo beitragen zu können. Mit Unterstützung des Juncker-Plans haben wir in Frankreich bereits 70 Finanzierungen genehmigt, durch die zusätzliche Investitionen von 27,6 Milliarden Euro mobilisiert werden dürften“, erklärte EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle. Er fügte hinzu: „Mit dieser Unterzeichnung unterstreichen wir unser Engagement für innovative Unternehmen in Europa, die eine hohe Wertschöpfung erzielen. Innovationen sind vor allem für Unternehmen in der Gesundheitsversorgung überlebenswichtig. Deshalb werden sie von der EIB vorrangig unterstützt. Zudem bieten wir innovativen Unternehmen wie Cellnovo maßgeschneiderte Finanzierungsprodukte an, damit sie ihre Strategien umsetzen und sich entwickeln können.“

Sophie Baratte, CEO von Cellnovo, erläutert: „Wir freuen uns sehr, dieses Darlehen mit der EIB zu unterzeichnen. Es beweist erneut die Anerkennung der Führungsposition, die Cellnovo bei der Entwicklung innovativer Technologien für Diabetiker einnimmt. Unser einzigartiges Diabetes-Management-System ist das Ergebnis eines straffen Entwicklungsprozesses, der dazu beiträgt, die Lebensqualität für Menschen mit Typ-1-Diabetes zu verbessern. Durch diesen Finanzierungsbeitrag können wir unsere Forschungs- und Entwicklungsprojekte beschleunigen, unsere Produktionskapazität erhöhen und so besser auf die hohe Marktnachfrage nach unserer Mikropumpe zu reagieren.“