Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit dem Immobilienunternehmen Castellum einen Darlehensvertrag über 75 Millionen Euro unterzeichnet. Die Mittel sind für die Errichtung von zwei Niedrigstenergie-Bürogebäuden in Schweden bestimmt. Ermöglicht wurde das Darlehen durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), der das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa bildet.

Romualdo Massa Bernucci, Direktor mit Zuständigkeit für die EIB-Finanzierungen in den nordischen Ländern, erklärte: „Wir freuen uns sehr, Castellum bei dieser Initiative zu unterstützen, zumal der Klimaschutz weit oben auf der Tagesordnung der Europäischen Investitionsbank steht. Wohn- und Bürogebäude sind für einen großen Teil der CO 2 -Emissionen verantwortlich. Deshalb ist die Verbesserung ihrer Energieeffizienz ein wichtiger Schritt, um unseren ökologischen Fußabdruck in Großstädten zu verringern.“

EU-Kommissarin Cecilia Malmström erklärte dazu: „Eine verbesserte Energieeffizienz in Gebäuden ist ein wichtiger Teil unseres Übergangs zu einer grüneren Gesellschaft, setzt jedoch häufig erhebliche Investitionen voraus. Hier kann die Investitionsoffensive eine entscheidende Rolle spielen. Mit der heutigen Vereinbarung wird der Europäische Fonds für strategische Investitionen dazu beitragen, die Abhängigkeit Schwedens von fossilen Brennstoffen zu verringern.“

Castellum wird die Darlehensmittel für die Errichtung von zwei neuen Niedrigstenergie-Bürogebäuden verwenden, und zwar des „Thorsplan“-Gebäudes im Stockholmer Stadtteil Hagastaden und der „Citypassage“ im Stadtzentrum von Örebro.

Henrik Saxborn, CEO von Castellum, stellte fest: „Castellum ist überzeugt, dass Initiativen zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung der Gruppe einen Wettbewerbsvorteil sichern. Es ist sowohl auf kurze als auch auf lange Sicht wirtschaftlich tragfähig, das Prinzip der Nachhaltigkeit anzuwenden. Gut integrierte Maßnahmen zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung tragen zu einem effizienteren Management und einer verbesserten Kontrolle über unsere Liegenschaften bei. Wir freuen uns, dass die EIB unsere Projekte für attraktiv hält und bereit ist, unsere Initiativen zu unterstützen.“

Ulrika Danielsson, CFO von Castellum, sagte dazu: „Für uns ist es von Vorteil, wenn wir von der EIB eine attraktive Finanzierung auf unbesicherter Basis erhalten können. Wir betrachten das als Zeichen des Vertrauens und als Qualitätssiegel.“

Der Klimaschutz stellt eine der obersten Prioritäten der EIB dar. Die Initiative von Castellum zur Errichtung von Niedrigstenergiegebäuden steht deshalb voll in Einklang mit der Strategie der Bank. Sie schließt an eine Reihe ähnlicher Projekte an, die die EIB kürzlich in Schweden, Finnland und Deutschland unterstützt hat.