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CASTELLUM NEARLY-ZERO-ENERGY BUILDINGS

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 75.000.000 €
Dienstleistungen : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/03/2017 : 75.000.000 €
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08/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CASTELLUM NEARLY-ZERO-ENERGY BUILDINGS
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: Investitionsoffensive für Europa - Castellum erhält EIB-Darlehen für die Errichtung von Niedrigstenergiegebäuden

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Oktober 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/03/2017
20160418
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NEARLY-ZERO-ENERGY BUILDINGS
Confidential
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 161 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed project consists of the development of two new large office buildings supporting the strategy for the development of near-zero-energy buildings (NZEB).

The improvement of new buildings' energy efficiency will reduce energy consumption and lower C02 emissions, contributing to the security of supply and climate change mitigation objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is not expected to fall under Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, provided that the new buildings will be integrated in an urban area. The Bank will review relevant permits and environmental and social management processes during appraisal, including mitigation/compensation measures to be taken and any potential effects on nature conservation sites (Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/409/EEC). Through the project, a new NZEB building will be constructed, according to the requirements of Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings (EPBD), Article 9(1). The building, after completion, will reduce energy consumption and pollutant emissions compared to the business-as-usual scenario (in compliance with the current regulation). The EPBD requires that, from 2019 onwards, all public buildings and, from 2021, all buildings will need to be NZEB.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
08/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CASTELLUM NEARLY-ZERO-ENERGY BUILDINGS
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CASTELLUM NEARLY-ZERO-ENERGY BUILDINGS
Datum der Veröffentlichung
8 Jun 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
69022014
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160418
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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