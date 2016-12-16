Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat heute mit der Cosentino-Gruppe einen Vertrag über ein Darlehen von 70 Millionen Euro unterzeichnet. Cosentino ist weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Entwicklung und Herstellung innovativer Oberflächen. Dieses Darlehen soll dem andalusischen Unternehmen die Möglichkeit bieten, an seinem Standort in Cantoria (Almería) Produktionsanlagen und Logistiksysteme mit hochmoderner Technologie einzurichten. Die Finanzierung der EIB wird im Rahmen des Investitionsplans für Europa besichert. Sie soll es dem Unternehmen zudem ermöglichen, in seinem Werk neue Forschung- und Entwicklungsteams zu bilden. Diese Initiativen sind Teil des strategischen Investitions- und Innovationsplans 2016-2019 des multinationalen spanischen Unternehmens. Cosentino hofft, damit seine führende Position zu festigen und das zukünftige Wachstum zu sichern.

Cosentino produziert Oberflächen für den Heimgebrauch, darunter Arbeitsplatten für Küchen und Waschtischplatten für Bäder. Darüber hinaus werden spezielle architektonische Lösungen wie beispielsweise Fassaden und Bodenbeläge für öffentliche Bereiche angeboten. Über seine Marken Silestone und Dekton und andere Marken vertreibt Cosentino seine Produkte in mehr als 80 Ländern. Das Unternehmen verfügt weltweit über mehr als 120 eigene Vertriebsniederlassungen. Das spanische Ministerium für Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit verlieh dem Unternehmen den diesjährigen spanischen Innovationspreis (Premio Nacional de Innovación) in der Kategorie Internationalisierung.

Die Finanzierung der EIB im Rahmen des Investitionsplans für Europa wird es dem spanischen Unternehmen ermöglichen, in eine hoch automatisierte, digitalisierte und effizientere Produktion zu investieren. Dadurch wiederum wird Cosentino in die Lage versetzt, seinen Kunden eine erweiterte Produktpalette mit neuen Farben, Oberflächenstrukturen und Anwendungsmöglichkeiten anzubieten.

Das heute unterzeichnete Darlehen wird sich auch positiv auf die Schaffung von Arbeitsplätzen auswirken. Cosentino hat zurzeit mehr als 3 600 Beschäftigte. 1 500 von ihnen arbeiten in Spanien, hauptsächlich in Andalusien. Die restlichen Mitarbeiter verteilen sich auf die Einrichtungen in den USA, in Kanada, Brasilien, Mexiko und Australien sowie in mehr als 15 Ländern der Europäischen Union. Mit der Unterstützung der EIB und der Garantie des Investitionsplans für Europa wird die Cosentino-Gruppe ihren Vierjahres-Innovationsplan umsetzen können. Dadurch kann sie an ihrem Standort in Almería 185 neue direkte Arbeitsplätze und 500 indirekte Arbeitsplätze schaffen.

Bei der heutigen Vertragsunterzeichnung in Madrid hob EIB-Vizepräsident Román Escolano die sozialen Auswirkungen dieser Operation hervor: „Das heute unterzeichnete Darlehen wird dazu beitragen, die Zukunft eines spanischen Unternehmens zu sichern, das mit Unterstützung durch die EIB die neuesten Technologien anwenden kann. Dadurch kann es seine Position als weltweit führendes Unternehmen in diesem Sektor sichern, weiter wachsen und Arbeitsplätze in Andalusien schaffen.“

Francisco Martínez-Cosentino Justo, Präsident der Cosentino-Gruppe, nahm ebenfalls an der Vertragsunterzeichnung teil. Er dankte der EIB für „ihre Unterstützung des Programms von Cosentino, das auf FuE und Innovation basiert und der Schaffung von Arbeitsplätzen und Wohlstand für einen ganzen Sektor dient. Eine wesentliche Voraussetzung hierfür bildet der Zugang zu Finanzierungen sowohl aus privaten als auch aus öffentlichen Quellen wie in diesem Fall dem EIB-Darlehen, das unseren Investitionsplan in den kommenden Jahren zusätzlich unterstützt. Dieses Darlehen ergänzt die bereits bestehenden Finanzierungen, die Cosentino von anderen Banken erhalten hat.“