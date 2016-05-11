INNOVATIVE SURFACES FOR SUSTAINABLE CONSTRUCTION

Übersicht
The project consists in financing Cosentino's investments for the period 2016-2019 included in its strategic plan. The investments include research, development and innovation (RDI) activities in the EU of existing and new products as well as installation of advanced manufacturing equipment in Almeria (Andalusia, Spain).
Part of the RDI activities focus on further improving and expanding the promoter's portfolio of recycled and engineered stones to addressing a growing market demand for more sustainable products from more ecologically aware public and private customers.
Research and development (R&D) activities are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended, and the project is expected to be carried out in existing facilities. The advanced manufacturing capital expenditure (capex) will be installed within existing facilities where similar equipment is already installed and operating. However, the Bank's services will review during the project appraisal all the project-related environmental details.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable EU legislation, as appropriate. The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Videos
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.