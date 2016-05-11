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INNOVATIVE SURFACES FOR SUSTAINABLE CONSTRUCTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 70.000.000 €
Industrie : 70.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/12/2016 : 70.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB unterstützt Innovationsstrategie von Cosentino mit einem Darlehen von 70 Millionen Euro im Rahmen des Investitionsplans für Europa

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Mai 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/12/2016
20150942
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
INNOVATIVE SURFACES FOR SUSTAINABLE CONSTRUCTION
COSENTINO SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 70 million
EUR 232 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project consists in financing Cosentino's investments for the period 2016-2019 included in its strategic plan. The investments include research, development and innovation (RDI) activities in the EU of existing and new products as well as installation of advanced manufacturing equipment in Almeria (Andalusia, Spain).

Part of the RDI activities focus on further improving and expanding the promoter's portfolio of recycled and engineered stones to addressing a growing market demand for more sustainable products from more ecologically aware public and private customers.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Research and development (R&D) activities are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended, and the project is expected to be carried out in existing facilities. The advanced manufacturing capital expenditure (capex) will be installed within existing facilities where similar equipment is already installed and operating. However, the Bank's services will review during the project appraisal all the project-related environmental details.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable EU legislation, as appropriate. The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INNOVATIVE SURFACES FOR SUSTAINABLE CONSTRUCTION
Datum der Veröffentlichung
17 Jul 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65915342
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150942
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - INNOVATIVE SURFACES FOR SUSTAINABLE CONSTRUCTION - Ampliación de Instalaciones en el parque industrial - Documento de Síntesis
Datum der Veröffentlichung
13 Mar 2019
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
91774880
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150942
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - INNOVATIVE SURFACES FOR SUSTAINABLE CONSTRUCTION
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
129481240
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150942
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
INNOVATIVE SURFACES FOR SUSTAINABLE CONSTRUCTION
Datenblätter
INNOVATIVE SURFACES FOR SUSTAINABLE CONSTRUCTION
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Aktuelles und Storys

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