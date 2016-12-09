Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat heute in Madrid mit El Corte Inglés ein Darlehen von 116 Millionen Euro unterzeichnet. Damit will die spanische Warenhauskette die Digitalisierung ihrer Geschäftstätigkeit vorantreiben. El Corte Inglés, das zu den weltweit führenden Warenhäusern gehört, will mit dem EIB-Darlehen sein neues Digitalisierungsprogramm umsetzen, das den Kunden zugutekommen wird und das Unternehmen im weltweiten Wettbewerb mit großen Anbietern im Online-Handel besser positionieren soll. EIB-Vizepräsident Román Escolano und der Geschäftsführer von El Corte Inglés, Carlos Martínez Echavarría, haben heute das Darlehen unterzeichnet, das mit einer Garantie im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa besichert ist.

Durch diesen Finanzierungsbeitrag der EIB kann El Corte Inglés verstärkt in eine neue digitale Kundenplattform für den Online-Handel investieren und dadurch den Vertrieb per Internet und Mobilfunk ausweiten. Gleichzeitig will das Unternehmen effiziente Synergien mit dem Ladengeschäft aufbauen. Mithilfe des EIB-Darlehens wird das Unternehmen im Rahmen der Digitalisierung zudem seine Liefer- und Vertriebsprozesse anpassen und optimieren, um ein besseres Kostenmanagement zu erreichen und noch wettbewerbsfähiger zu werden. Durch den Technologiewandel, der in den nächsten zwei Jahren stattfinden soll, kann das Unternehmen außerdem seine gesamte IT-Infrastruktur verstärken, um die kontinuierliche Anpassung an die Präferenzen der Verbraucher zu erleichtern und ein flexibles Lieferkettenmanagement zu ermöglichen.

Mit ihrem Darlehen unterstützt die EIB nicht nur die digitale Innovation, sondern trägt in Spanien auch zur Schaffung von Arbeitsplätzen bei. El Corte Inglés beschäftigt mehr als 90 000 Mitarbeiter und gehört damit in Spanien zu den größten Arbeitgebern in der Privatwirtschaft. Die Durchführung dieses Digitalisierungsprojekts wird durch den Investitionsplan für Europa ermöglicht und soll neue Arbeitsplätze für hochqualifizierte Fachkräfte schaffen.

„Durch das EIB-Darlehen kann El Corte Inglés die notwendigen Investitionen in neue Technologien durchführen, um im Online-Handel wettbewerbsfähig zu sein, einer Branche, die ständig wächst und sich weiterentwickelt“, so EIB-Vizepräsident Román Escolano anlässlich der Vertragsunterzeichnung. „Dieser Finanzierungsbeitrag der EIB ist nicht nur für El Corte Inglés wichtig, sondern auch für die gesamte spanische Wirtschaft, denn er trägt dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens zu verbessern, das zu den größten privatwirtschaftlichen Arbeitgebern des Landes gehört.“

„El Corte Inglés setzt traditionell auf Innovation, Qualität, Kundendienst, ein breites Angebot, Spezialisierung und sein Gütesiegel. Deshalb haben wir uns für Online-Handel und Multi-Channel-Marketing entschieden, um Ladengeschäft und digitalen Handel noch besser zu verbinden. Wir wollen erreichen, dass der Kunde mit jedem Mobilgerät überall und jederzeit alles aus unserem Warenhausangebot kaufen kann“, so die Geschäftsführer Florencio Lasaga und Carlos Martínez Echavarría.

Der Vizepräsident der Europäischen Kommission für Beschäftigung, Wachstum, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit Jyrki Katainen erklärte: „Der Investitionsplan für Europa unterstützt europäische Unternehmen bei der Digitalisierung, die sie für ihr künftiges Wachstum benötigen. Mit der heute unterzeichneten Vereinbarung kann El Corte Inglés maximal von der Einführung moderner digitaler Technologien profitieren und sich weiterhin im Wettbewerb behaupten.“