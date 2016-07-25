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EL CORTE INGLES DIGITAL TRANSFORMATION RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
116.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 116.000.000 €
Dienstleistungen : 116.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/12/2016 : 116.000.000 €
Andere Links
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22/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EL CORTE INGLES DIGITAL TRANSFORMATION RDI
Related public register
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - EL CORTE INGLES DIGITAL TRANSFORMATION RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB unterzeichnet Darlehen von 116 Millionen Euro im Rahmen des „Juncker-Plans“ zur Verbesserung des digitalen Geschäfts von El Corte Inglés

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Juli 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/12/2016
20150748
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RETAIL DIGITAL TRANSFORMATION RDI
EL CORTE INGLES SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 116 million
EUR 232 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project, to be mainly implemented in Madrid, Spain, with applications affecting all stores throughout the country, will support the promoter's goal of transforming its digital technologies and systems to become the basis for the multichannel sales platform, and to appropriately adapt and optimise the logistics supply chain that comes with it.

The project will support a leading Spanish retail chain's efforts to safeguard its competitive position by investing in Research, Development and Innovation (RDI) and contributes to the targets of the Europe 2020 Strategy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The IT development activities and investments are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project. An environmental impact assessment (EIA) is therefore not needed as per EIA directive 2011/92/EU.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
22/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EL CORTE INGLES DIGITAL TRANSFORMATION RDI
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - EL CORTE INGLES DIGITAL TRANSFORMATION RDI
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB unterzeichnet Darlehen von 116 Millionen Euro im Rahmen des „Juncker-Plans“ zur Verbesserung des digitalen Geschäfts von El Corte Inglés

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EL CORTE INGLES DIGITAL TRANSFORMATION RDI
Datum der Veröffentlichung
22 Nov 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67602927
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150748
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - EL CORTE INGLES DIGITAL TRANSFORMATION RDI
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134911478
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150748
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
RETAIL DIGITAL TRANSFORMATION RDI
Datenblätter
EL CORTE INGLES DIGITAL TRANSFORMATION RDI
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Aktuelles und Storys

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