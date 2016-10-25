Die Europäische Union unterstützt den dänischen Hersteller der Luft- und Raumfahrtindustrie Terma mit einem Darlehen der Europäischen Investitionsbank (EIB) von 28 Millionen Euro. Das Darlehen ist die erste Unternehmensfinanzierung in Dänemark, die durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) gedeckt wird. Der Fonds ist Kernelement des Investitionsplans für Europa, bei dem die EIB als strategischer Partner der Europäischen Kommission fungiert.

Das Projekt umfasst FEI-Investitionen (Forschung, Entwicklung, Innovation) zur Entwicklung von High-Tech-Produkten für zivile Weltraumanwendungen. Hierzu zählen Komponenten für kommerzielle Satelliten, Radartechnologie für Hafenschutz, Küstenschutz, Flughafen- und Luftverkehrskontrolle sowie luftgestützte Selbstschutzsysteme. Ein Beispiel hierfür sind elektronische Selbstschutzsysteme für Hilfsgüter-Transportflugzeuge und SAR-Hubschrauber, die für Besatzungsmitglieder und Passagiere die Sicherheit in feindlichen Gebieten erhöhen. Die FEI-Aktivitäten werden in Dänemark durchgeführt. Sie werden die Sicherheit im Luft- und Seeverkehr erhöhen und die Umweltüberwachung durch Flugzeuge und Satelliten verbessern.

„Die Bank der EU freut sich sehr, ein führendes dänisches Unternehmen dabei zu unterstützen, seine Innovationskraft und internationale Wettbewerbsfähigkeit in einem Umfeld mit starken globalen Akteuren zu steigern“, sagte EIB-Vizepräsident Jan Vapaavuori. „Das Vorhaben ist wichtig, um den Innovationsrückstand aufzuholen, den Europa derzeit gegenüber den Vereinigten Staaten und Asien aufweist. Die Stärkung der Wettbewerbsposition eines europäischen Projektträgers, der in FEI für zivile Anwendungen investiert, trägt zudem zu den Zielen für ein intelligentes, nachhaltiges und inklusives Wachstum der Strategie Europa 2020 bei.“

EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc erklärte: „Es erfüllt mich mit Stolz, dass der Investitionsplan zur Finanzierung eines derart innovativen Projekts in Dänemark beiträgt. Das durch den EFSI abgesicherte Darlehen der EIB wird es Terma ermöglichen, seine FEI-Tätigkeiten auszuweiten, was das Reisen für uns alle sicherer und reibungsloser macht.“

Jens Maaløe, CEO von Terma, sagte: „Das Darlehen der Europäischen Investitionsbank ist für Terma ein großer Ansporn. Es hilft uns, die Entwicklung neuer Produkte im Bereich der Umwelt-, Weltraum- und Sicherheitsanwendungen fortzusetzen und zu intensivieren und bestehende Produkte zu optimieren. So haben wir unlängst mit unserer bedarfsgesteuerten Hindernisbefeuerung eine neue radargestützte Lösung auf den Markt gebracht. Sie ermöglicht die Aufstellung einer größeren Zahl von Windenergieanlagen in Gebieten, in denen die für hohe Windturbinen notwendige Hochleistungsbefeuerung für Anwohner sehr störend sein kann. Das neue System ermöglicht die bedarfsgerechte An- und Abschaltung des Hindernisfeuers.“

Dies ist die erste Unternehmensfinanzierung in Dänemark im Rahmen des Investitionsplans für Europa (Juncker-Plan), der Investitionen anstoßen und die Beschäftigung und das Wachstum ankurbeln soll. Das EIB-Darlehen wird durch eine Garantie aus dem EU-Haushalt abgesichert. Auf diese Weise kann die EIB mehr innovative, risikoreichere Projekte fördern.