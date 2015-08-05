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TERMA SPACE AND RADAR TECHNOLOGY RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
28.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Dänemark : 28.000.000 €
Industrie : 28.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/10/2016 : 28.000.000 €
Andere Links
Related public register
01/10/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TERMA SPACE AND RADAR TECHNOLOGY RDI
Related public register
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TERMA SPACE AND RADAR TECHNOLOGY RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: #InvestEU: Europäische Investitionen für mehr Sicherheit im Luft- und Seeverkehr

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Juni 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/10/2016
20150805
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TERMA SPACE AND RADAR TECHNOLOGY RDI
TERMA A/S
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 28 million
EUR 58 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project relates to research, development and innovation (RDI) investments for high-tech solutions used for telecommunications satellites, radar solutions for civilian security and surveillance applications as well as airborne self-protection systems. The activities will be carried out in Denmark.

The project supports a European promoter in its efforts to foster its competitive position in high-value-added products by investing in RDI, and contributes to the targets of the Europe 2020 strategy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The RDI activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project. An environmental impact assessment is therefore not needed in accordance with EIA Directive 2011/92/EU.

The promoter appears to be a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity. Should this be the case, the promoter would not be subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
01/10/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TERMA SPACE AND RADAR TECHNOLOGY RDI
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TERMA SPACE AND RADAR TECHNOLOGY RDI
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: #InvestEU: Europäische Investitionen für mehr Sicherheit im Luft- und Seeverkehr

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TERMA SPACE AND RADAR TECHNOLOGY RDI
Datum der Veröffentlichung
1 Oct 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65268226
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150805
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TERMA SPACE AND RADAR TECHNOLOGY RDI
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135071864
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150805
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
01/10/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TERMA SPACE AND RADAR TECHNOLOGY RDI
Related public register
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TERMA SPACE AND RADAR TECHNOLOGY RDI
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TERMA SPACE AND RADAR TECHNOLOGY RDI
Datenblätter
TERMA SPACE AND RADAR TECHNOLOGY RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: #InvestEU: Europäische Investitionen für mehr Sicherheit im Luft- und Seeverkehr

Aktuelles und Storys

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Dänemark: #InvestEU: Europäische Investitionen für mehr Sicherheit im Luft- und Seeverkehr
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01/10/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TERMA SPACE AND RADAR TECHNOLOGY RDI
Related public register
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TERMA SPACE AND RADAR TECHNOLOGY RDI

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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