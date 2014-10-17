Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt der LLC FIRMA ASTARTA-KIEV, einem führenden Unternehmen der ukrainischen Agroindustrie, 50 Millionen Euro zur Verfügung.

Der für Finanzierungen in der Ukraine zuständige EIB-Vizepräsident László Baranyay sagte:

“Die EIB wird zum ersten Mal in der Ukraine die Entwicklung des privaten Sektors direkt unterstützen. Das Darlehen wird helfen, die Ressourceneffizienz im Agrarlebensmittelsektor zu steigern und die Ernährungssicherheit zu verbessern. Es wird die wirtschaftliche Entwicklung der Ukraine und ihre Integration in die internationalen Märkte unterstützen und zusätzliche Arbeitsplätze - insbesondere in den ländlichen Gebieten - schaffen.“

Viktor Ivanchyk, der Gründer und CEO von Astarta-Kiev, sagte: "Astarta ist um eine hohe betriebliche Effizienz bemüht und verfolgt eine langfristige Wachstumsstrategie. Unsere Investitionen in Produktionsanlagen, Infrastruktur, Bioenergie und betriebliche Effizienz tragen zur Entwicklung sowohl unseres Unternehmens als auch der ländlichen Gebiete, in denen wir tätig sind, bei. Wir sind von den Vorteilen der ukrainischen Agroindustrie im globalen Wettbewerb überzeugt und wollen ihr großes Potenzial weiter erschließen.“

Die EIB ist die Bank der Europäischen Union und unterstützt auch Projekte in der Ukraine. Grundlage hierfür ist ein Finanzierungsmandat des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Parlaments für die östlichen Nachbarländer. Im Rahmen des Mandats kann die Bank Darlehen für Vorhaben vergeben, die sowohl für die EU als auch für ihre östlichen Nachbarländer von erheblicher Bedeutung sind. Unterstützt werden Projekte, die in diesen Ländern den Privatsektor fördern oder zum Ausbau der sozialen und wirtschaftlichen Infrastruktur bzw. zum Klimaschutz beitragen.

Die Europäische Kommission hat mit Blick auf künftige Mittelzusagen ein umfassendes Hilfspaket über elf Milliarden Euro für die kommenden Jahre angekündigt, um die Ukraine unter bestimmten Bedingungen zu unterstützen. Die EIB wird sich an diesem Paket erheblich beteiligen und in den kommenden drei Jahren Darlehen von bis zu drei Milliarden Euro bereitstellen, falls die politischen und operativen Bedingungen dies erlauben. Die Bank wird sich auf Energie- und Infrastrukturvorhaben und darauf konzentrieren, KMU den Zugang zu Finanzierungsmitteln zu erleichtern.

Neben der Stabilisierung ihrer Wirtschaft ist es für die Ukraine besonders wichtig, von dem im Juni 2014 unterzeichneten Freihandelsabkommen mit der EU zu profitieren.

Die 1993 gegründete Astarta-Kiev ist ein vertikal integriertes Agroindustrie-Unternehmen, das sich auf Zucker und landwirtschaftliche Produkte spezialisiert hat. Es ist ein schnell wachsendes Unternehmen und hat sich als zuverlässiger Partner und Lieferant erwiesen. Astarta-Kiev verfügt über Betriebe in den Regionen Poltava, Vynnitsia, Kharkiv und Khmelnitskiy. Das Unternehmen beschäftigt fast 14 000 Menschen hauptsächlich in ländlichen Gebieten, wo es nur wenig andere Arbeitsplätze gibt. Außerdem unterstützt es die Kommunen, in denen es ansässig ist. Astarta-Kiev führt Bioenergie-Vorhaben durch und hat vor kurzem in einer ihrer Zuckerfabriken in der Region Poltava eine Biogasanlage in Betrieb genommen.