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ASTARTA AGRI-FOOD AND CLIMATE CHANGE ADAPTATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ukraine : 50.000.000 €
Industrie : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/10/2014 : 20.000.000 €
17/10/2014 : 30.000.000 €
Andere Links
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18/06/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ASTARTA AGRI-FOOD AND CLIMATE CHANGE ADAPTATION
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17/06/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ASTARTA AGRI-FOOD AND CLIMATE CHANGE ADAPTATION
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17/06/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ASTARTA AGRI-FOOD AND CLIMATE CHANGE ADAPTATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Ukraine: EIB unterstützt ukrainische Agroindustrie mit 50 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 April 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/10/2014
20120142
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ASTARTA AGRI-FOOD AND CLIMATE CHANGE ADAPTATION
TOV FIRMA ASTARTA-KYIV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The proposed investment programme comprises the construction and operation of eight grain elevators, one linked to a soya bean crushing and oil extraction plant of 700 t/d of soybeans. The plant and grain elevators are spread over eight different locations in Poltova, Vynnitsia and Khmelnitskiy regions in Ukraine. The total storage capacity with the necessary elevators and grain drying systems is 513,000 t.

The Project improves the resource efficiency of the country's agri-food sector and contributes to better food security. The country's food self-sufficiency will be improved in terms of locally processed food, with higher environmental sustainability, better feed/food quality (health), and increased storage capacity. The Project will help to create a buffer against lower agricultural yields at times of adverse climate events and thus provides valuable climate-change adaptation measures to the country. The project will generate additional employment in Ukraine's rural communities. It also aims to support the country's economic development and its integration with international markets.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Elevator facilities are not under the provisions of Annex I or II of the EIA Directive 2011/92/EU and do not require a full environmental impact assessment ("EIA"). However, according to Ukrainian law, the Project's components require a full EIA, including public consultation. The EIA procedure in Ukraine is not at the level of the international standards, especially with regards to (1) permitting and public hearing procedures, (2) emission limits, and (3) enforcement of emissions below the limits. The Promoter has mitigated these risks by introducing open discussion with local communities and pro-actively organising public hearings for the Project's schemes.

The promoter will be required to comply with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

This operation is covered by the ELM Political Risk Guarantee.

This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
18/06/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ASTARTA AGRI-FOOD AND CLIMATE CHANGE ADAPTATION
17/06/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ASTARTA AGRI-FOOD AND CLIMATE CHANGE ADAPTATION
17/06/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ASTARTA AGRI-FOOD AND CLIMATE CHANGE ADAPTATION
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Ukraine: EIB unterstützt ukrainische Agroindustrie mit 50 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ASTARTA AGRI-FOOD AND CLIMATE CHANGE ADAPTATION
Datum der Veröffentlichung
18 Jun 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47071826
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120142
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ASTARTA AGRI-FOOD AND CLIMATE CHANGE ADAPTATION
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219970
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120142
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ASTARTA AGRI-FOOD AND CLIMATE CHANGE ADAPTATION
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53222446
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120142
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
ASTARTA AGRI-FOOD AND CLIMATE CHANGE ADAPTATION
Datenblätter
ASTARTA AGRI-FOOD AND CLIMATE CHANGE ADAPTATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Ukraine: EIB unterstützt ukrainische Agroindustrie mit 50 Millionen Euro

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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