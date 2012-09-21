Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt 200 Mio EUR zur Finanzierung des ehrgeizigen, auf die Modernisierung und Verbesserung der Stromerzeugung aus Wasserkraft ausgerichteten UkrHydroEnergo-Programms bereit.

EIB-Vizepräsident Anton Rop erklärte: „Dies ist das erste von der EIB in der Ukraine finanzierte Projekt, das zur Steigerung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien beiträgt. Es wird zu einer Senkung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe und damit zu einer deutlichen Verringerung der CO 2 -Emissionen führen. Auf diese Weise wird es der Ukraine dabei helfen, seine Verpflichtungen in Bezug auf die Bekämpfung des Klimawandels zu erfüllen.“

Die Mittel der EIB werden der Sanierung und Modernisierung von 22 konventionellen Wasserkraftwerken und Pumpspeicherkraftwerken an sechs Kraftwerksstandorten entlang des Flusses Dniepr in der Zentralukraine zugute kommen. Die installierte Gesamtkapazität dieses Projekts wird 980 MW betragen. Nach seiner Fertigstellung wird es die wirtschaftliche Nutzungsdauer dieser Kraftwerke zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen verlängern und die verfügbare Stromerzeugungskapazität um 10% steigern. Darüber hinaus wird das Projekt die betriebliche Leistungsfähigkeit des ukrainischen Stromsektors steigern und dabei helfen, das ukrainische Stromnetz mittelfristig mit dem europäischen Stromübertragungssystem zu synchronisieren.

Dieses Projekt wird von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) kofinanziert werden. Technische Hilfe bei der Projektdurchführung wird im Rahmen der Nachbarschaftsinvestitionsfazilität finanziert.

Die EIB hat in der Ukraine bisher Darlehen im Gesamtbetrag von rund 1,3 Mrd EUR bereitgestellt. Sie hat damit Vorhaben in den Bereichen Energie sowie Straßen- und Wasserinfrastruktur gefördert und indirekt unter Zwischenschaltung von Banken Vorhaben kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) mitfinanziert.