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HYDRO POWER PLANTS REHABILITATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ukraine : 200.000.000 €
Energie : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/09/2012 : 200.000.000 €
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Ukraine: Die EIB fördert den Einsatz erneuerbarer Energien
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Ukraine: EIB vergibt 133 Mio. Euro für Resilienz von Wasserkraftwerken

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Mai 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/09/2012
20090485
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HYDRO POWER PLANTS REHABILITATION
Ukrhydroenergo
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 467 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The multi-component project will refurbish and upgrade 21 conventional and pumped storage hydro power plant units at six power stations along River Dnieper in central Ukraine and is part of larger, long-term programme of the promoter, aimed at refurbishing all 100 units of their nine hydro power plants. The project is co-financed with World Bank and EBRD.

The programme will refurbish and upgrade 21 hydro power plant units situated in central Ukraine on the Dnieper River to extend the economical lifetime of these renewable energy assets.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The environmental impacts of the project are evaluated acceptable, as the proposed Environmental and Social Management and Mitigation Plan (ESMMP) is implemented.

The Bank will require that the procurement is carried out in accordance of the EIB’s Guide to Procurement.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen