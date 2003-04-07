Die Europäische Investitionsbank, die Finanzierungsinstitution der Europäischen Union, wird ein Straßenbauvorhaben in Norwegen unterstützen, das die Landverbindungen zwischen Norwegen und Schweden verbessern wird. Das Darlehen in Höhe von 600 Mio NOK (rund 82 Mio EUR) betrifft den Ausbau der E6 Østfold, bei der es sich um die wichtigste internationale Fernverkehrsstraße zwischen den beiden Ländern handelt. Derzeit entfallen schätzungsweise 60% des Straßenverkehrs mit Schweden auf diese Strecke, die somit für Norwegen eine wichtige strategische Verkehrsader ist. Das Vorhaben ist Teil des Nordischen Dreiecks, das zu den 14 vorrangigen TEN-Projekten (Transeuropäische Netze) gehört.

Das Projekt betrifft den Bau von fünf Abschnitten einer Mautautobahn, die die bestehende zweispurige Schnellstraße zwischen Akershus und Aasgaard (23,5 km) sowie zwischen Alvim und Svingenskogen (21 km) ersetzen soll. Nach Fertigstellung der übrigen Abschnitte (einschließlich der schwedischen Teilstrecken) werden Oslo und Göteburg durch eine voll ausgebaute Autobahn mit 2x2 Fahrspuren verbunden sein. Zum Projekt gehören siebzehn Brücken und sieben Anschlussstellen, die entweder neu gebaut oder komplett erneuert werden, sowie zwei Mautstellen. Die Kapazität der Straße wird sich von rund 15 000 Fahrzeugen pro Tag auf schätzungsweise 50 000 Fahrzeuge pro Tag erhöhen.

Der Ausbau der Straße wird ihre Leistungsfähigkeit und die Verkehrssicherheit erhöhen und die Fahrzeiten sowohl für den Nah- als auch für den internationalen Transitverkehr verkürzen. Endkreditnehmer und Projektträger ist die norwegische Straßenverwaltung, eine dem Ministerium für Verkehr, Post und Telekommunikation unterstehende staatliche Einrichtung.

Das Projekt wird vom norwegischen Staat und einer Konzessionsgesellschaft (Østfold Bompengeselskap AS), die die Mautgebühren von den Benutzern erhebt, gemeinsam finanziert. Die Østfold Bompengeselskap befindet sich vollständig im Besitz der Provinz Østfold.

Die EIB beteiligt sich gerne an der Finanzierung dieses wichtigen Teils des Nordischen Dreiecks, das zu den Transeuropäischen Verkehrsnetzen gehört, sagte EIB-Vizepräsident Ewald Nowotny.

Arne Oren, Präsident der Østfold Bompengeselskap AS, bemerkte zu dem Projekt: Bis zum Jahr 2009 wird die gesamte E6-Straßenverbindung auf Autobahnstandard ausgebaut werden. Derartige Infrastrukturfinanzierungen gehören zu den Bereichen, in denen die EIB mit ihren langfristigen Darlehen eine Schlüsselrolle spielen kann, und wir freuen uns über die zugesagte Unterstützung.

Die Europäische Investitionsbank, die Institution der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen, unterstützt Investitionsvorhaben, die die Integration der EU fördern. Dies sind insbesondere Vorhaben in den Bereichen Regionalentwicklung, Transeuropäische Verkehrs-, Telekommunikations- und Energienetze, Wettbewerbsfähigkeit und Integration der Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Umweltschutz sowie Sicherheit der Energieversorgung. Die EIB ist im Rahmen der EU-Politik der Zusammenarbeit mit Drittländern auch außerhalb der EU tätig. Eigentümer der EIB sind die EU-Mitgliedstaaten. Die Bank, ein Emittent mit AAA-Rating, nimmt die zur Refinanzierung ihrer Darlehen benötigten Mittel auf den Kapitalmärkten auf. Die Finanzierungen der EIB im europäischen Verkehrssektor haben ein kontinuierlich hohes Niveau. In den vergangenen fünf Jahren hat sie insgesamt rund 39 Mrd EUR für Verkehrsvorhaben zur Verfügung gestellt. Davon flossen etwa 5 Mrd EUR in die nordischen Länder. Im Jahr 2002 erreichten die Darlehen der EIB in den Ländern der EU insgesamt rund 33 Mrd EUR. Davon wurden knapp 2,5 Mrd EUR für Vorhaben in den nordischen Ländern bereitgestellt.