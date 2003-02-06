Der Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank, Wolfgang Roth, hat heute mit Herrn P. Jacoby, Minister für Finanzen und Bundesangelegenheiten des Saarlandes, Herrn Dr. M. Häring, Vorsitzender des Vorstandes der SaarLB und Herrn W. Severin, stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der SaarLB, einen langfristigen Darlehensvertrag zur Finanzierung der Straßeninfrastruktur im Saarland unterzeichnet. Das Darlehen von insgesamt 80 Mio EUR dient dem Ausbau bestehender Straßen sowie dem Bau neuer Straßen und Brücken und deckt somit einen großen Teil der Investitionen für Straßeninfrastruktur ab, die im Rahmen des fünfjährigen Regionalentwicklungsprogramms Saarland realisiert werden.

Die Qualität der Verkehrsanbindung ist für die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Saarland entscheidend. Die Vorteile, die sich aus der zentraleuropäischen Lage des Landes ergeben, werden nur dann wirksam, wenn sie sich in kurzen Reisezeiten niederschlagen. Von entscheidender Bedeutung ist deshalb eine qualitativ hochwertige Einbindung des Landes in die nationalen und europäischen Verkehrsnetze.

Die Bereitstellung einer leistungsfähigen Infrastruktur, die durch diesen Kredit mitfinanziert wird, umfasst unter anderem die Schließung bestehender Lücken im Straßennetz durch den Neu- und Ausbau von Landesstrassen und besseren Zugang zu den Bundesstrassen.

Das Darlehen wird dem Saarland über die Landesbank Saar zur Verfügung gestellt.

Durch die jetzt erfolgte Finanzierung zu einem günstigen Zinssatz entsteht für das Saarland ein spürbarer Zinsvorteil und daher Spielraum für neue Investitionen. 2002 wurden 60 km Landesstraßen und 20 Brücken mit einem Kostenvolumen von rund 25 Mio. Euro instandgesetzt. In diesem Jahr ist ein ähnliches Volumen vorgesehen.

Die Europäische Investitionsbank mit Sitz in Luxemburg ist das Finanzierungsinstitut der Europäischen Union. Die Bank finanziert den Ausbau und die Modernisierung von Infrastrukturen sowie Investitionen europäischer Unternehmen zur Stärkung ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Die jährliche Darlehensvergabe liegt bei etwa 39,6 Mrd EUR. (2002), wovon rund 6,5 Mrd EUR. auf Deutschland entfallen, davon wiederum die Hälfte auf die neuen Bundesländer.