STRASSENINFRASTRUKTUR SAARLAND - AFI

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The proposed project consists of small and medium sized works on the road network of Saarland, which is to a large extent an objective 2) area, and involves the realignment, strengthening, widening and up-grading of existing roads, as well as the construction of new roads and bridges.
The investments aim at a reduction of overall transport costs, increased traffic safety and better labour mobility and will modernize the road network of Saarland.
Strengthening, widening and upgrading of existing roads, which represent the main component of the project, are not expected to generate significant impacts on the environment as the works are usually confined within existing road boundaries. New road construction and substantial realignment are to follow the German Planfeststellungsverfahren (approval procedure), which incorporates the main components of EU Directive 97/11 EC (environmental impact assessment).
Compliance with the EU Directive (93/37). Construction contracts with values above EUR 5m are published in the Official Journal of the European Communities. If the nature of the works shows that smaller contract values predominate, they are all published in the relevant German official journals.
Supporting and auxiliary transport activities.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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