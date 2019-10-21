In dieser Folge untersuchen wir – ohne höhere Mathematik oder Statistik – Folgendes:

Was ist der EU-Haushalt ? Wer beschließt ihn, woher kommt das Geld und wohin fließt es am Ende? Um welche Summe geht es überhaupt?

Wie viel trägt jede Europäerin und jeder Europäer zum EU-Haushalt bei?

Warum zahlen manche Länder mehr in den Haushalt ein als andere?

Was bedeutet Kohäsion ?

? Warum glauben Menschen die Mythen, die sich um die EU ranken? Wie können wir Krisen als Chance nutzen?

Bei der Europäischen Investitionsbank gibt es Experten aus allen Fachgebieten, die unsere Annahmen, Vermutungen und Theorien wissenschaftlich hinterfragen können. Vom Klima bis zur Cyberkriminalität, von der Gesundheitsversorgung bis zur Verstädterung. In dieser Podcast-Folge sprechen wir mit Vizepräsident Alexander Stubb und Mariusz Krukowski. Mariusz ist Senior Policy Advisor bei der EIB und beschäftigt sich unter anderem mit dem EU-Budget und dem Brexit.

