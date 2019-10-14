Darum geht es in dieser Podcast-Folge:

Was sind eigentlich „Kompetenzen“? Kompetenzen sind grundlegende Fähigkeiten – entscheidend ist nicht, was man weiß, sondern was man kann (frei vor einer Gruppe sprechen, Präsentationen erstellen usw.).

Heutzutage vermittelt die Schule Kindern vor allem methodische Fähigkeiten: Sie sollen den Stoff nicht auswendig lernen, sondern verstehen. Es geht darum, ihnen Kompetenzen fürs Leben mitzugeben.

Wer sich beruflich umorientieren muss (oder im aktuellen Job nicht den Anschluss verlieren will), stellt schnell fest: Häufig klafft eine Lücke zwischen vorhandenen Fähigkeiten und Kompetenzen einerseits und der Nachfrage auf Arbeitgeberseite andererseits. Die Lösung heißt Upskilling : Arbeitnehmer müssen sich an die Anforderungen einer immer digitaleren Welt anpassen.

Im 21. Jahrhundert sehen berufliche Laufbahnen ganz anders aus als früher. Aufgabe der Schule von heute ist es, Kinder auf die Arbeitswelt im Zeitalter der Digitalisierung vorzubereiten.

Ein Programm der EU sorgt für fairere, sozial gerechtere Bildung.

Bei der Europäischen Investitionsbank-Gruppe arbeiten Experten aus allen Fachgebieten, die unsere Annahmen, Vermutungen und Theorien wissenschaftlich hinterfragen können. Vom Klima bis zur Cyberkriminalität, von der Gesundheitsversorgung bis zur Verstädterung. In dieser Folge unterhalten wir uns mit Spezialistinnen und Spezialisten für Bildung.

