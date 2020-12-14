EIB-Präsident Werner Hoyer und der Leiter des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) Achim Steiner sprachen über die wichtigsten Themen und Lösungen, die im kürzlich veröffentlichten Bericht über die menschliche Entwicklung 2020 vorgestellt werden.

Zum ersten Mal seit über 300 000 Jahren formt nicht die Erde über die Menschheit, sondern die Menschheit über die Erde. Wir sind im Anthropozän angekommen – dem Zeitalter der Menschen.

Aktuell richten sich alle Blicke auf die verheerenden Folgen der Coronakrise, doch auch andere vielschichtige Krisen – vom Klimawandel bis zu wachsender Ungleichheit – schwelen weiter. Die klimatologischen und gesellschaftlichen Ungleichgewichte verstärken sich in einem Teufelskreis gegenseitig.

Wir erleben noch nie dagewesene Zeiten – was kommt nun als Nächstes für die menschliche Entwicklung?

Wie finden wir einen neuen Entwicklungskurs?

Einen, der Ungleichheiten entgegenwirkt und eine gemeinsame Zukunft für Mensch und Erde ermöglicht?

Wie können Entwicklungsinstitutionen zu einem gerechten Übergang für alle beitragen?

Dies sind die zentralen Fragen des 30. Berichts über die menschliche Entwicklung mit dem Titel „The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene”, über den Referentinnen und Referenten des UNDP und der EIB diskutierten.

