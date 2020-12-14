Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten
>@EIB

EIB-Präsident Werner Hoyer und der Leiter des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) Achim Steiner sprachen über die wichtigsten Themen und Lösungen, die im kürzlich veröffentlichten Bericht über die menschliche Entwicklung 2020 vorgestellt werden.

Zum ersten Mal seit über 300 000 Jahren formt nicht die Erde über die Menschheit, sondern die Menschheit über die Erde. Wir sind im Anthropozän angekommen – dem Zeitalter der Menschen.

Aktuell richten sich alle Blicke auf die verheerenden Folgen der Coronakrise, doch auch andere vielschichtige Krisen – vom Klimawandel bis zu wachsender Ungleichheit – schwelen weiter. Die klimatologischen und gesellschaftlichen Ungleichgewichte verstärken sich in einem Teufelskreis gegenseitig.

Wir erleben noch nie dagewesene Zeiten – was kommt nun als Nächstes für die menschliche Entwicklung?
Wie finden wir einen neuen Entwicklungskurs?
Einen, der Ungleichheiten entgegenwirkt und eine gemeinsame Zukunft für Mensch und Erde ermöglicht?
Wie können Entwicklungsinstitutionen zu einem gerechten Übergang für alle beitragen?

Dies sind die zentralen Fragen des 30. Berichts über die menschliche Entwicklung mit dem Titel „The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene”, über den Referentinnen und Referenten des UNDP und der EIB diskutierten.

Auf dem Programm:

Eröffnungsrede und Schlussworte

 

Hochrangig besetzte Podiumsdiskussion

 

Expertenrunde

  • Pedro Conceição, Direktor des Human Development Report Office, UNDP
  • Eva Mayerhofer, Expertin für Umwelt und Biodiversität, Direktion Projekte, EIB
  • Moa Westman, Expertin für Geschlechterfragen, Direktion Projekte, EIB

 

Fragerunde

Moderatorin: Shirin Wheeler, Medienbeauftragte, EIB; ehemalige BBC-Journalistin

Im Fokus

Klima

Was wir im entscheidenden Jahrzehnt 2021–2030 gegen den Klima- und Umweltnotstand tun müssen

Entwicklung

Wir sorgen für Stabilität und nachhaltiges Wachstum. Wir bekämpfen den Klimawandel. Weltweit.

EIB-Stories rund um die Welt

Hier erfahren Sie, wie die Arbeit der Bank die Lebensqualität der Menschen weltweit verbessert.

23 Mai 2018

Klimaschutz weltweit – Unterstützung in Ecuador

Die EIB meint es ernst mit dem Klimaschutz – nicht nur in Europa, sondern weltweit. Sie sagte jüngst zu, im Zeitraum bis 2020 den Anteil ihrer Finanzierungen für Klimaschutzinvestitionen in Entwicklungsländern auf 35 Prozent zu erhöhen. Dabei geht es ihr nicht nur darum, mehr Geld für große Infrastrukturprojekte bereitzustellen. Sie setzt sich zunehmend für Klimaschutzlösungen ein, die auch den Menschen vor Ort zugute kommen. Chris Knowles, bei der EIB zuständig, in Ecuador zwei Projekte, bei denen die EIB als Hauptinvestor mit dem Fonds Eco Enterprises zusammenarbeitet. Er glaubt, dass die Projekte Runa und Terrafil uns zeigen, wie Klimaschutz funktionieren kann.
EC6R3FMBjR0
Klima Klimaschutz Ecuador Lateinamerika und Karibik Klima und Umwelt
30 November 2019

Landschaften schützen

Im November 2019 genehmigte der Verwaltungsrat der EIB neue Ziele für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit. In unserem Video erfahren Sie mehr dazu.
YPsv9YrHu0Q
Risikokapital und Eigenkapital Eigenkapitalfonds Risikokapital Umwelt Equity & Fondsanlage Klima Klima und Umwelt
5 Juni 2018

Jujuy Verde – neue Perspektiven für argentinische Müllsammlerinnen

Die argentinische Provinz Jujuy will mit ihrer neuen Initiative nachhaltiges Abfallmanagement praktizieren und Treibhausgasemissionen reduzieren. Dabei eröffnen sich auch Frauen neue wirtschaftliche Perspektiven.

d-btxsYT9hI
Care-Ökonomie Soziale Nachhaltigkeit Fragility and conflict Diversität und Geschlechterfragen Migration Kreislaufwirtschaft Argentinien Lateinamerika und Karibik Klima Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur

Other events you may like...

1-31
Jan Dec
2022 2025

EIB Lunch-Dialoge

Die ständige Vertretung der EIB in Brüssel organisiert Lunch-Dialoge für informative und interaktive Diskussionen mit Organisationen vor Ort zu aktuellen Fragen. Die Dialoge bieten Wissen und Erfahrung aus erster Hand. Jeder Lunch-Dialog startet um 13 Uhr, gefolgt von einer Diskussion und einer Q&A-Runde mit dem Publikum.
1 - 31
Jan Dec
2025

EIB Institute Foresight Series

The EIB Institute’s Foresight series brings together experts and helps the EIB Group anticipate future challenges and opportunities, ensuring its actions remain forward-looking and resilient.
Institutional EIB Institute
30-31
Oct Mar
2025 2026

EIB Group housing roadshow

The EIB Group is organising housing roadshows to give more information on how Member States can benefit at all levels, nationally, regionally and locally.
Urban development Affordable and sustainable housing Social infrastructure Affordable and sustainable housing