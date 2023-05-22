Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Die von Kenia und Portugal gemeinsam ausgerichtete UN-Ozeankonferenz kommt zur richtigen Zeit: Das Meer, unser wichtigster Verbündeter gegen den Klimawandel, ist in großer Gefahr. Von der Konferenz soll ein Schub für wissenschaftsbasierte innovative Lösungen ausgehen. Sie will ein neues Kapitel der weltweiten Aktionen für die Meere einläuten.

Um die Meere nachhaltig zu bewirtschaften, brauchen wir grüne Technologien und eine innovative Nutzung der Meeresressourcen. Versauerung, Abfälle und Verschmutzung, illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei, die Zerstörung von Lebensräumen und die Beeinträchtigung der biologischen Vielfalt: All diese Gefahren für die Gesundheit, Ökologie und Bewirtschaftung der Meere müssen adressiert werden.

Gemeinsam mit Staats- und Regierungschefs, führenden Köpfen aus Privatwirtschaft und Wissenschaft und weiteren Partnern sondierte die EIB-Delegation unter der Leitung von Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix neue Wege zum Schutz und Erhalt der Meere und ihrer Ressourcen. Zum Resümee unserer Konferenzteilnahme

Mehr über die Konferenz   

Wichtige Veranstaltungen mit Beteiligung der EIB

25. Juni

  • Localising Action for the Ocean: Local and Regional Governments – mit EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix, 10.00–17.30 GMT+1
      Weitere Informationen

28. Juni

  • Promoting and strengthening sustainable ocean-based economies, in particular for Small Island Developing States and Least Developed Countries – mit EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix, 10.00–13.00 GMT+1
      Weitere Informationen
  • Sustainable Blue Economy Investment Forum (SE4) – mit EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix, 15.00–19.00 GMT+1
      Weitere Informationen

1. Juli

  • Business4Ocean – The call on SDG14 – mit EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix, 13.00–15.00 GMT+1
      Die unter anderem von der EDP organisierte Begleitveranstaltung zeigt anhand von Beispielen, wie die Meere geschützt und nachhaltig genutzt werden können. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind zu einem Dialog über den Weg zu einer nachhaltigen blauen Wirtschaft eingeladen.

Mehr über den Beitrag der EIB-Gruppe zum Klimaschutz

 

 

Schutz unserer Meere

Die EIB setzt sich für den Schutz unserer Meere ein. Sie investiert in die nachhaltige blaue Wirtschaft und unterstützt Initiativen gegen die Verschmutzung der Ozeane

 

 

Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit

Was wir im entscheidenden Jahrzehnt 2021–2030 gegen den Klima- und Umweltnotstand tun müssen, damit niemand zurückbleibt

 

 

PORTUGAL BLUE: Eine EIF-Initiative für die blaue Wirtschaft

EIF und IFD fördern gemeinsam portugiesische Unternehmen, die in der blauen Wirtschaft tätig sind

Videos zum Thema

22 Mai 2023

Die Kreislaufwirtschaft leben

Wir müssen unsere Wirtschaft von einem linearen Modell („Nehmen, Herstellen, Entsorgen“) auf eine Kreislaufwirtschaft umstellen. In den letzten fünf Jahren vergab die EIB mehr als drei Milliarden Euro für Kreislaufwirtschaftsprojekte.
ZsT0ICiH9I4
Ozeane Umwelt Kreislaufwirtschaft Klima und Umwelt
28 Juni 2022

Für ein besseres Wassermanagement in der Karibik

Die Europäische Union und die Europäische Investitionsbank fördern gemeinsam über die Investitionsfazilität für die Karibik wichtige Wasser- und Meeresprojekte in der Region.
D16AbkrG6_A
Ozeane Umwelt Partnerschaften Wasser-/Abwassermanagement Investitionsfazilität für die Karibik Mandate und Partnerschaften Dominikanische Republik Lateinamerika und Karibik Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
13 Juni 2022

Forschung und Innovation in der blauen Wirtschaft

In enger Zusammenarbeit mit der Generaldirektion Mare der Europäischen Kommission, der EU-Agentur EUSPA für das Weltraumprogramm und dem Copernicus-Dienst zur Überwachung der Meeresumwelt prüft die EIB, wo sie Marktversagen ausgleichen und digitale Technologien für den Schutz und die Überwachung der Meere fördern kann. Solche Technologien können helfen, Rettungsdienste zu verbessern, Sturmschäden zu verhindern und saubere Energie aus den Meeren zu erzeugen.
pwnJJY9Q4QE
Ozeane Institutional Europäische Kommission Umwelt Partnerschaften Partner Klima und Umwelt
11 Februar 2022

Letting our oceans breathe

The EIB is joining forces with KfW and AFD to fight against the plastic contamination of our oceans through the #CleanOceansInitiative.
o94qnPOs9Lw
Oceans Environment Climate Water, wastewater management Recycling Climate action Circular economy Climate and environment
11 Februar 2022

Clean-Oceans-Initiative: Hilfe für Projekte, die die Ozeane schützen

Im Oktober 2018 hat die Europäische Investitionsbank zusammen mit der Agence Française de Développement (AFD) und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) die Clean-Oceans-Initiative ins Leben gerufen, um den Plastikmüll in Flüssen, Meeren und an Land zu bekämpfen. Bis 2023 sollen zwei Milliarden Euro für öffentliche und private Projekte bereitgestellt werden.
y4K1qs_iXhc
Ozeane Umwelt Klima und Umwelt
20 Januar 2021

AsDB und EIB unterzeichnen online neue Clean-and-Sustainable-Ocean-Partnerschaft

Die Asiatische Entwicklungsbank und die Europäische Investitionsbank haben eine neue Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet. Damit wollen sie Initiativen für saubere und nachhaltige Ozeane im asiatisch-pazifischen Raum und letztlich die Ziele für nachhaltige Entwicklung und die Klimaziele des Pariser Abkommens unterstützen. Im Video erfahren Sie mehr über diese neue Partnerschaft und über unsere Arbeit zum Schutz der Ozeane.
zzCkJjPCSqU
Ozeane Institutional Umwelt Direktorium Klima und Umwelt
15 Januar 2021

ADB und EIB: Gemeinsam für saubere und gesunde Meere

Erwärmung, Überfischung, Ölkatastrophen, immer mehr Plastikmüll durch Covid-19 – die Gesundheit der Meere ist bedroht. Wir müssen sie jetzt schützen! Die Asiatische Entwicklungsbank und die Europäische Investitionsbank unterstützen in ihrer neuen Clean and Sustainable Ocean Partnership für Asien und den Pazifik gemeinsam Projekte, die die Verschmutzung der Meere verringern und eine umweltfreundlichere blaue Wirtschaft fördern. Mehr dazu in unserem Video.
BtpzZMBGGTA
Ozeane Umwelt Klima und Umwelt
9 Oktober 2019

The Global Climate City Challenge: Cotonou, Benin

Local partners to help tackle waste and protect the oceans in the area.
fTCcMFzEBkw
Oceans Urban development Environment Water, wastewater management Benin Sub-Saharan Africa Climate and environment Social infrastructure
10 Dezember 2018

Durch Wissensaustausch zu globalen Lösungen

Wenn wir die Ozeane retten wollen, müssen wir unser Wissen austauschen. Damien Navizet, Leiter der Abteilung Klimaschutz bei der französischen Entwicklungsagentur AFD, meint: Durch mehr Wissensaustausch könnten die weltweit größten Klimafinanzierer die Verschmutzung der Weltmeere besser eindämmen.

g_fUhzOjN2k
Ozeane Biodiversität Umwelt Klimawandel Klima Klimaschutz Klima Klima und Umwelt
10 Dezember 2018

Die Clean-Oceans-Initiative in 30 Sekunden

Barbara Schnell, Leiterin der Abteilung Sektorpolitik der KfW Entwicklungsbank, bringt die Clean-Oceans-Initiative auf den Punkt. Hier erfahren Sie mehr über die Initiative
UFiNPhwlrU4
Ozeane Wasser Umwelt Klimawandel Klima Wasser-/Abwassermanagement Klimaschutz Polen Europäische Union Klima Klima und Umwelt
18 Oktober 2018

Clean Oceans Initiative kick-off

In the margin of IMF/World Bank meetings taking place in Bali, the EIB, KfW and Agence française de développement announced their joint initiative for Cleaner #Oceans. Watch the official launch by president Werner Hoyer, KfW's President Günther Bräunig, and AfD President Rémy Rioux.

HtlTZHyAWi0
Oceans Water Institutional Environment Climate change Water treatment Climate Water, wastewater management Recycling Climate action Management committee Circular economy Climate Climate and environment
30 Oktober 2017

Eine Welt mit sauberer Energie

Unser Planet bietet unerschöpfliche Energieträger – Sonne, Wasser, Luft und Erdwärme. Für die Energiewirtschaft sind diese natürlichen Ressourcen die einzige Lösung im Kampf gegen den Klimawandel. In diesem Video erfahren Sie, wie von der EU-Bank geförderte Ökoenergieprojekte auf vier Kontinenten den Weg für eine nachhaltigere Zukunft ebnen.
sLaKTQGqOHA
Ozeane Umwelt Klima und Umwelt

