Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) organisierten eine Diskussionsveranstaltung zu Maßnahmen für einen klimagerechten Umbau der Wirtschaft in Deutschland und Europa.

Referentinnen und Referenten:

  • Ambroise Fayolle-EIB-Vizepräsident – Redetext
  • Marcel Fratzscher – Präsident des DIW Berlin
  • Claudia Kemfert – Energie-Ökonomin am DIW
  • Christian Schubert – Vice President, BASF SE

Weitere Informationen finden Sie im vollständigen Programm.

Aufgezeichneter Livestream

Other events you may like...

1-31
Jan Dec
2022 2025

EIB Lunch-Dialoge

Die ständige Vertretung der EIB in Brüssel organisiert Lunch-Dialoge für informative und interaktive Diskussionen mit Organisationen vor Ort zu aktuellen Fragen. Die Dialoge bieten Wissen und Erfahrung aus erster Hand. Jeder Lunch-Dialog startet um 13 Uhr, gefolgt von einer Diskussion und einer Q&A-Runde mit dem Publikum.
27
Aug
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 585

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
Verwaltungsrat Institutional Veranstaltung anderer Institutionen Luxemburg Europäische Union
24
Sep
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 586

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
Verwaltungsrat Institutional Veranstaltung anderer Institutionen Luxemburg Europäische Union