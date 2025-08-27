Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) organisierten eine Diskussionsveranstaltung zu Maßnahmen für einen klimagerechten Umbau der Wirtschaft in Deutschland und Europa.
Referentinnen und Referenten:
- Ambroise Fayolle-EIB-Vizepräsident – Redetext
- Marcel Fratzscher – Präsident des DIW Berlin
- Claudia Kemfert – Energie-Ökonomin am DIW
- Christian Schubert – Vice President, BASF SE
Weitere Informationen finden Sie im vollständigen Programm.