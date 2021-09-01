Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
EIB-Präsident Werner Hoyer und Vizepräsidentin Lilyana Pavlova nahmen am EU-Westbalkan-Gipfel teil, der vom slowenischen EU-Ratsvorsitz in Brdo pri Kranju ausgerichtet wurde.

Auf dem Gipfeltreffen kamen die Führungsspitzen der EU-Mitgliedstaaten und der sechs Partner im Westbalkan zusammen: AlbanienBosnien und HerzegowinaSerbienMontenegro, die Republik Nordmazedonien und Kosovo*. EU-Ratspräsident Charles Michel und die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen vertraten die Europäische Union.

Der diesjährige EU-Westbalkan-Gipfel folgte dem Gipfel von 2018 in Sofia und dem Gipfel von 2020 in Zagreb.

Im Rahmen des strategischen Engagements der EU im Westbalkan trägt der Gipfel dazu bei, die Zusammenarbeit in wichtigen Fragen von beiderseitigem Interesse zu intensivieren. Dazu gehört unter anderem die Erholung der Region von den wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise.

EIB-Präsident Hoyer bekräftigte das Engagement der EIB für einen langfristigen grünen Wiederaufbau nach der Covid-19-Pandemie im Westbalkan. Dazu will sich die Bank an der Umsetzung des Wirtschafts- und Investitionsplans beteiligen. Nach diesem Plan stellt die Europäische Union in den kommenden sieben Jahren in der Region rund 30 Milliarden Euro für ein nachhaltiges, grünes und digitales Wachstum bereit, in dessen Mittelpunkt die Menschen stehen. Im Rahmen von Team Europe wird die EIB weiterhin den grünen Wandel und die Digitalisierung, den EU-Beitrittsprozess und die Annäherung an die EU-Standards, die regionale Anbindung und Zusammenarbeit sowie die Transformation und die Entwicklung des Privatsektors unterstützen.

Diese Bezeichnung berührt nicht die Standpunkte zum Status und steht im Einklang mit der Resolution 1244 (1999) des VN-Sicherheitsrates und dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zur Unabhängigkeitserklärung des Kosovos.

Im Fokus

1 September 2021

Sarajevo erneuert seine Straßenbahnflotte

Das Verkehrsministerium des Kantons Sarajevo und die Stadler Rail AG haben heute einen Vertrag über die Beschaffung von 15 Straßenbahnen unterzeichnet. Mit den neuen Bahnen soll die veraltete Flotte ersetzt werden. An der Unterzeichnung nahmen Vertreterinnen und Vertreter der Kommunalverwaltung, der Schweizerischen Botschaft, der Stadler Rail AG sowie der Europäischen Investitionsbank (EIB) und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) teil. Die beiden Banken finanzieren die Investitionen in das städtische Verkehrsnetz im Kanton Sarajevo, die neben der Modernisierung des Straßenbahn- und O-Bus-Netzes und der Anschaffung neuer Fahrzeuge auch den Neubau von Straßen umfassen. 
Umwelt Verkehr Bosnien und Herzegowina Erweiterungsländer Westbalkan Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
30 September 2021

EIB: konkrete Unterstützung im Westbalkan

Die EIB ist stolz darauf, im Investitionsrahmen für den westlichen Balkan der Hauptgeldgeber zu sein. Bei dieser ehrgeizigen, von der Europäischen Kommission ins Leben gerufenen Initiative werden Mittel von internationalen Finanzierungsinstitutionen mit EU-Zuschüssen kombiniert. So können dringend erforderliche Investitionen in Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo*, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien rascher durchgeführt werden. *Diese Bezeichnung berührt nicht die Standpunkte zum Status und steht im Einklang mit der Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrates und dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zur Unabhängigkeitserklärung des Kosovos.
LPUj7zrmhmY
Wirtschaft Investitionen Montenegro Albanien Nordmazedonien Serbien Bosnien und Herzegowina Kosovo* Erweiterungsländer Westbalkan
17 September 2021

EIB unterstützt Serbien weiter bei schnellem und grünem Wirtschaftswachstum und EU-Beitritt

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die Bank der Europäischen Union, unterstützt auch weiterhin schnellere, nachhaltigere und grüne Investitionen in den Klimaschutz, eine bessere Konnektivität und den Wiederaufbau nach Covid-19. Damit steht sie der Republik Serbien bei ihrem angestrebten EU-Beitritt zur Seite, so EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova während ihres Besuchs in Serbien Anfang der Woche. Vizepräsidentin Pavlova eröffnete den ersten Bahngipfel für den Westbalkan, auf dem Verkehrsministerinnen und -minister, Vertreterinnen und Vertreter von Regierungen und der Europäischen Kommission sowie Fachleute aus dem Bahnsektor die künftige Entwicklung und Modernisierung des regionalen Schienennetzes erörterten.
Institutional Umwelt Eisenbahn Verkehr Digitales und Telekommunikation Covid-19 Westbalkan Umweltfinanzierungen Direktorium Nachhaltiger Verkehr Serbien Erweiterungsländer Westbalkan Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
13 September 2021

First Western Balkans Rail Summit, “The Future is on Tracks” - Region commits to modernisation of rail and re-establishing intercity links

Building a modern, digitalised rail network with direct express train connections between major cities in the region will help establish better connectivity and provide a safer and more environmentally sustainable mode of transport for people and businesses in the Western Balkans. This was recognised as a key priority of the Dedication to Rail, signed today by ministers in charge of transport in the region at the First Western Balkans Rail Summit, held in Belgrade. The event was organised by the European Investment Bank (EIB) and the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), and was under the auspices the Ministry of Construction, Transport and Infrastructure of Serbia.
Institutional Railways Transport Public transport Western Balkans Management committee Social infrastructure

Weitere Informationen

16 Juli 2021

The European Investment Bank in the Western Balkans

As part of the Team Europe, the EIB Group scaled up the support for the Western Balkan to accelerate the region’s green recovery. Read more on how the EIB is steering the Western Balkans towards the EU.

Urban development SMEs Transport Montenegro Albania Serbia Bosnia and Herzegovina EU enlargement countries Western Balkans Digitalisation and technological innovation Social infrastructure
15 Juni 2021

The EIB Group's support for SMEs in the Western Balkans

As a long-standing partner to the Western Balkans, the EIB supports development of the private sector by providing financing under favourable conditions. Find out more on available financing for SMEs in the region.

SMEs Montenegro Albania North Macedonia Serbia Bosnia and Herzegovina Kosovo* EU enlargement countries Western Balkans

