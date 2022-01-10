„Investing in Health for All“ ist die erste hochrangige Gesundheitsveranstaltung der EIB. Eröffnet und geleitet wurde sie von WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus gemeinsam mit EIB-Präsident Werner Hoyer.

Im Zuge der Erholung und des Neubeginns nach der Pandemie wird deutlich, wie dringend nachhaltige und gerechte Investitionen in den Gesundheitssektor gefördert werden müssen. Das erfordert eine aktive Zusammenarbeit wichtiger globaler Stakeholder, darunter vor allem der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Europäischen Investitionsbank (EIB). Mehr dazu in unserer Medieninformation.

Livestream der Veranstaltung ansehen

Lesen Sie die Eröffnungsansprache von EIB-Vizepräsident Thomas Östros für das Panel „Anatomie der Resilienz“