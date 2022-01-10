Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

„Investing in Health for All“ ist die erste hochrangige Gesundheitsveranstaltung der EIB. Eröffnet und geleitet wurde sie von WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus gemeinsam mit EIB-Präsident Werner Hoyer.

Im Zuge der Erholung und des Neubeginns nach der Pandemie wird deutlich, wie dringend nachhaltige und gerechte Investitionen in den Gesundheitssektor gefördert werden müssen. Das erfordert eine aktive Zusammenarbeit wichtiger globaler Stakeholder, darunter vor allem der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Europäischen Investitionsbank (EIB). Mehr dazu in unserer Medieninformation.

Livestream der Veranstaltung ansehen

  Lesen Sie die Eröffnungsansprache von EIB-Vizepräsident Thomas Östros für das Panel „Anatomie der Resilienz“

  Tagesordnung

Photos from the event

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General of the World Health Organization, being welcomed by the EIB President Werner Hoyer and Thomas Östros, Vice-President of the EIB
EIB-WHO event: Investing in Health for All
Fotograf: Blitz Agency ©EIB
Download original
from left to right: Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General of the World Health Organization; Werner Hoyer, President of the European Investment Bank
EIB-WHO event: Investing in Health for All
Fotograf: Blitz Agency ©EIB
Download original
Family photo
EIB-WHO event: Investing in Health for All
©EIB
Download original
from left to right: Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General of the World Health Organization; Werner Hoyer, President of the European Investment Bank
EIB-WHO event: Investing in Health for All
Fotograf: Blitz Agency ©EIB
Download original
Generic view
EIB-WHO event: Investing in Health for All
Fotograf: Blitz Agency ©EIB
Download original
>@EIB

Find out more about EIB Group’s support

 

 

Antwort der EIB-Gruppe auf Covid-19

So haben wir nach Ausbruch der Pandemie den breiten Zugang zu Finanzierungen gesichert.

 

 

Gesundheit und Life Sciences

Wir fördern Projekte, die Menschen überall Zugang zu einer hochwertigen und bezahlbaren Gesundheitsversorgung bieten.

 

 

Europäischer Garantiefonds

Das Schutzschild der EIB-Gruppe für europäische Unternehmen

Health Solutions

10 Januar 2022

Gesundheitslösungen: Die Suche nach der Wunderpille

Alle Welt blickt auf die Impfstoffe, aber Therapien gegen Covid-19 sind genauso wichtig
Gesundheit und Life Sciences Covid-19 Deutschland Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Soziale Infrastruktur
10 Januar 2022

Gesundheitslösungen: Mut zum Risiko in der Krise

Wenn wir diese Pandemie überwinden und künftige Krisen verhindern wollen, müssen wir mehr riskieren – für mehr Innovation bei Covid-19-Impfstoffen und in der biowissenschaftlichen Forschung
Gesundheit und Life Sciences Soziale Infrastruktur
22 Dezember 2021

Gesundheitslösungen: Neue Wege in der Pharmaproduktion

Dank Arzneimitteln, die in den letzten hundert Jahren entwickelt wurden, können wir heute besser und länger leben. Aber wissenschaftliche Durchbrüche und neue Krankheiten treiben die Entwicklung weiter voran. Um neue Therapien für alle zugänglich zu machen, müssen wir in der Herstellung neue Wege gehen.
Gesundheit und Life Sciences Soziale Infrastruktur
10 Dezember 2021

Bildung nach der Pandemie

Schulschließungen und Homeschooling – die Pandemie fordert bei vielen Kindern ihren Tribut. Digitale Tools könnten helfen, die durch Corona entstandenen Lücken in der Bildung zu schließen
Infrastruktur Covid-19 Allgemeine und berufliche Bildung Digitalisierung und technologische Innovation Soziale Infrastruktur
6 Dezember 2021

Gesundheitslösungen: Die nächste Pandemie kommt bestimmt

Regierungen, Wissenschaft, Gesundheitssektor, Finanz- und Entwicklungsinstitutionen sollten schon jetzt Lehren aus Corona ziehen und neue Standards für die Pandemievorsorge festlegen
Gesundheit und Life Sciences Covid-19 Deutschland Europäische Union Soziale Infrastruktur
2 Dezember 2021

Gesundheitslösungen: Von der Pandemie kalt erwischt

In einer Pandemie kommt es auf eine schnelle Diagnostik an. Erste Grundlagen dafür haben wir in der Coronakrise geschaffen – jetzt heißt es dranbleiben und in Innovationen investieren, die uns für das nächste Mal rüsten
KMU Gesundheit und Life Sciences Covid-19 Digitalisierung und technologische Innovation Soziale Infrastruktur

Other events you may like...

1-31
Jan Dec
2022 2025

EIB Lunch-Dialoge

Die ständige Vertretung der EIB in Brüssel organisiert Lunch-Dialoge für informative und interaktive Diskussionen mit Organisationen vor Ort zu aktuellen Fragen. Die Dialoge bieten Wissen und Erfahrung aus erster Hand. Jeder Lunch-Dialog startet um 13 Uhr, gefolgt von einer Diskussion und einer Q&A-Runde mit dem Publikum.
27
Aug
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 585

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
Verwaltungsrat Institutional Veranstaltung anderer Institutionen Luxemburg Europäische Union
24
Sep
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 586

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
Verwaltungsrat Institutional Veranstaltung anderer Institutionen Luxemburg Europäische Union