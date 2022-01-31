Die EIB auf der Climate Week NYC und der 79. UN-Vollversammlung

Gemeinsam mit unseren Partnern. Auf der Climate Week und der 79. UN-Vollversammlung in New York erörterte eine EIB-Delegation unter der Leitung von Präsidentin Nadia Calviño und den Vizepräsidenten Ambroise Fayolle und Thomas Östros mit UN-Partnern, multilateralen Entwicklungsbanken, Ländern, philanthropischen Stiftungen und dem privaten Sektor Lösungen für globale Herausforderungen wie Klimaschutz, Gesundheitsversorgung und Gendergerechtigkeit.
Veranstaltungen
Project Sydicate auf der Climate Week NYC
11:00–12:00 Uhr ET
Präsidentin Calviño hielt die Keynote auf dem jährlichen Event von Project Syndicate am Rande der Climate Week NYC. Vizepräsident Fayolle sprach die Schlussworte im Panel zur Schließung von Finanzierungslücken bei Klimaprojekten.
Mehr Finanzierungen für die UN-Entwicklungsziele
14:30–15:45 Uhr ET
Präsidentin Calviño und Vizepräsident Fayolle diskutierten mit den Spitzen multilateraler Entwicklungsbanken, UN-Organisationen und Mitgliedstaaten über die Ausweitung der Finanzierungen für die UN-Entwicklungsziele.
Kamingespräch mit Präsidentin Calviño und Dr. Tedros
11:00–11:30 Uhr ET
Präsidentin Calviño und Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), erläuterten, wie wichtig es ist, die medizinische Grundversorgung weltweit zu fördern. Das Gespräch wurde von Suzanne Lynch von POLITICO moderiert.
Innovative Ansätze für die globale Gesundheitsfinanzierung
13:15–14:15 Uhr ET
Präsidentin Calviño und Vizepräsident Östros nahmen mit Spitzen anderer multilateraler Entwicklungsbanken an dieser gemeinsamen Veranstaltung von EIB und WHO teil und stellten die ersten Investitionspläne für die Health Impact Investment Platform vor.
Goalkeepers Event 2024
19:45–20:00 Uhr ET
Auf der jährlichen Goalkeepers-Veranstaltung der Gates Foundation diskutierte Präsidentin Calviño mit prominenten Speakern über Lösungen zur Bekämpfung von Krankheiten und Mangelernährung.
Bewältigung von Gesundheitsnotständen
08:00–09:30 Uhr ET
Vizepräsident Östros nahm an der gemeinsamen Veranstaltung von Impfallianz Gavi und US International Development Finance Corporation (DFC) teil, die eine Initiative zur besseren globalen Reaktion auf Gesundheitsnotstände lancierte.
Finanzierung des Übergangs: Brückenschlag zwischen Klimaschutz und Europas Agenda für mehr Wettbewerbsfähigkeit
08:30–10:00 Uhr ET
Präsidentin Calviño diskutierte auf dem Global Business Forum von Bloomberg Philanthropies mit Wirtschaftsspitzen aus aller Welt.
Innovation in Krisenzeiten
13:30–14:45 Uhr ET
Auf der Jahrestagung der Clinton Global Initiative unterstrich Präsidentin Calviño in einem Panel die Rolle der Europäischen Investitionsbank bei der Förderung der grünen Wende und eines gesünderen Planeten.
Hochrangig besetzte Plenarsitzung zum Anstieg des Meeresspiegels
10:00–18:00 Uhr ET
Vizepräsident Fayolle nahm im UN-Hauptquartier an einer hochrangigen Sitzung teil, die sich mit den Risiken der klimabedingt steigenden Meeresspiegel befasste.
Antimikrobielle Resistenzen
10:00–18:00 Uhr ET
Auf diesem hochrangigen Treffen, veranstaltet von der WHO, der Welternährungsorganisation, dem Umweltprogramm der Vereinten Natinen, der Weltorganisation für Tiergesundheit und anderen Partnern, sprach Vizepräsident Östros über Lösungen zur weltweiten Bekämpfung medikamentenresistenter Infektionen.
Förderung der Elektromobilität
14:00–14:45 Uhr ET
Auf dem 2024 Transatlantic Forum on GeoEconomics unterstrich Vizepräsident Fayolle die Rolle der EIB bei der Förderung der Elektromobilität und des Übergangs zu Netto-Null.
Highlights
Mehr zu unseren Ankündigungen, Interviews und Podiumsdiskussionen
-
Video: Präsidentin Calviño und Dr. Tedros sprechen über neue Ansätze für globale Gesundheitsfinanzierungen
Präsidentin Calviño und WHO-Generaldirektor Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus im Gespräch mit Suzanne Lynch von POLITICO
-
Video: Präsidentin Calviño bei Quest Means Business auf CNN
Präsidentin Calviño unterstreicht, wie wichtig multilaterale Entwicklungsbanken wie die EIB für die Förderung von Stabilität und Wohlstand in Europa und in der Welt sind.
-
EU und Bill & Melinda Gates Foundation wollen gemeinsam den Zugang von Frauen zur reproduktiven Gesundheit verbessern
Die Partner wollen mit neuen Finanzierungen den Zugang zur reproduktiven Gesundheit erleichtern, Kosten senken und andere Hindernisse aus dem Weg räumen.
-
WHO und multilaterale Entwicklungsbanken geben Startschuss für erste Investitionspläne
Die Health Impact Investment Platform soll die medizinische Grundversorgung durch koordinierte Maßnahmen weltweit verbessern.
-
Podcast: Präsidentin Calviño bei Bloomberg
Präsidentin Calviño spricht mit Alix Steele und Damian Sassower von Bloomberg über die Rolle der EIB beim europäischen Grünen Deal.
-
Partnerschaft zur Bewältigung von Gesundheitsnotständen
Die Entwicklungfinanzierungsinstitute der G7-Staaten, MedAccess, die Europäische Investitionsbank und die International Finance Corporation haben ein Memorandum of Understanding für die Surge Financing Initiative unterzeichnet. Die Initiative soll Finanzierungen für medizinische Gegenmaßnahmen mobilisieren.
-
Video: Präsidentin Calviño auf der Jahrestagung der Clinton Global Initiative
Präsidentin Calviño erläutert, was die Europäische Investitionsbank in den Bereichen Klima und Gesundheit bewirkt.
-
Video: Präsidentin Calviño spricht über die Klimafinanzierungen der multilateralen Entwicklungsbanken
Keynote von Präsidentin Calviño auf dem jährlichen Event von Project Syndicate am Rande der Climate Week NYC
-
Video: Vizepräsident Fayolle zur Mobilisierung von Klimafinanzierungen
Schlussworte von Vizepräsident Fayolle in der ersten Sitzung des jährlichen Events von Project Syndicate auf der Climate Week NYC
Unsere Prioritäten
Erfahren Sie mehr über die Europäische Investitionsbank und ihre Kernprioritäten
Klimaschutz ist unsere Top-Priorität. Wir investieren in innovative Technologien für den Übergang zu Netto-Null.
Unsere Investitionen in Wohnraum, Aus- und Weiterbildung und die Versorgung alter und kranker Menschen legen die Grundlage für gerechtes und nachhaltiges Wachstum.
Weltweit sind wir ein Partner der europäischen Global-Gateway-Initiative und setzen uns für mehr Klimaschutz und die UN-Entwicklungsziele ein.
Spitzentechnologie ist entscheidend für die Zukunft Europas. Deshalb investieren wir in unsere globale Technologieführerschaft in den Bereichen Cleantech und Gesundheit.
Aktuelles
- G7-Entwicklungsfinanzierer, MedAccess, EIB und IFC unterzeichnen Memorandum of Understanding
- EU und Bill & Melinda Gates Foundation wollen gemeinsam den Zugang von Frauen zur reproduktiven Gesundheit verbessern.
- WHO und multilaterale Entwicklungsbanken starten 1,5-Mrd.-US-Dollar-Plattform für Gesundheit mit neuen Mitteln und fördern Investitionspläne in 15 Ländern
- UN-Generalsekretär und Führungsspitzen der multilateralen Entwicklungsbanken verstärken Zusammenarbeit
- Die EIB auf der #UNGA79: Stärkung des multilateralen Systems, mehr Geld für globale Gesundheits- und Klimaprojekte
- Präsidentin Calviño auf der Jahrestagung der Clinton Global Initiative
- Bloomberg Talks – EIB-Präsidentin Calviño spricht über Kimaschutz
- Präsidentin Calviño bei Quest Means Business auf CNN
- Präsidentin Calviño und Dr. Tedros sprechen über neue Ansätze für globale Gesundheitsfinanzierungen
- Präsidentin Calviño und Vizepräsident Fayolle auf dem jährlichen Event von Project Syndicate am Rande der Climate Week NYC