New York
22
-
26
sep 2024

Die EIB auf der Climate Week NYC und der 79. UN-Vollversammlung

Ort: New York , us

Gemeinsam mit unseren Partnern. Auf der Climate Week und der 79. UN-Vollversammlung in New York erörterte eine EIB-Delegation unter der Leitung von Präsidentin Nadia Calviño und den Vizepräsidenten Ambroise Fayolle und Thomas Östros mit UN-Partnern, multilateralen Entwicklungsbanken, Ländern, philanthropischen Stiftungen und dem privaten Sektor Lösungen für globale Herausforderungen wie Klimaschutz, Gesundheitsversorgung und Gendergerechtigkeit.

 Lesen Sie unsere Medieninformation

Veranstaltungen

Sonntag, 22. September Montag, 23. September Dienstag, 24. September Mittwoch, 25. September Donnerstag, 26. September

Project Sydicate auf der Climate Week NYC

11:00–12:00 Uhr ET

Präsidentin Calviño hielt die Keynote auf dem jährlichen Event von Project Syndicate am Rande der Climate Week NYC. Vizepräsident Fayolle sprach die Schlussworte im Panel zur Schließung von Finanzierungslücken bei Klimaprojekten.

 Zum Video

Mehr Finanzierungen für die UN-Entwicklungsziele

14:30–15:45 Uhr ET

Präsidentin Calviño und Vizepräsident Fayolle diskutierten mit den Spitzen multilateraler Entwicklungsbanken, UN-Organisationen und Mitgliedstaaten über die Ausweitung der Finanzierungen für die UN-Entwicklungsziele.

 Zur Pressemitteilung

Kamingespräch mit Präsidentin Calviño und Dr. Tedros

11:00–11:30 Uhr ET

Präsidentin Calviño und Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), erläuterten, wie wichtig es ist, die medizinische Grundversorgung weltweit zu fördern. Das Gespräch wurde von Suzanne Lynch von POLITICO moderiert.

 Zum Video

Innovative Ansätze für die globale Gesundheitsfinanzierung

13:15–14:15 Uhr ET

Präsidentin Calviño und Vizepräsident Östros nahmen mit Spitzen anderer multilateraler Entwicklungsbanken an dieser gemeinsamen Veranstaltung von EIB und WHO teil und stellten die ersten Investitionspläne für die Health Impact Investment Platform vor.

 Zur Pressemitteilung

Goalkeepers Event 2024

19:45–20:00 Uhr ET

Auf der jährlichen Goalkeepers-Veranstaltung der Gates Foundation diskutierte Präsidentin Calviño mit prominenten Speakern über Lösungen zur Bekämpfung von Krankheiten und Mangelernährung.

Bewältigung von Gesundheitsnotständen

08:00–09:30 Uhr ET

Vizepräsident Östros nahm an der gemeinsamen Veranstaltung von Impfallianz Gavi und US International Development Finance Corporation (DFC) teil, die eine Initiative zur besseren globalen Reaktion auf Gesundheitsnotstände lancierte.

 Zur Pressemitteilung

Finanzierung des Übergangs: Brückenschlag zwischen Klimaschutz und Europas Agenda für mehr Wettbewerbsfähigkeit

08:30–10:00 Uhr ET

Präsidentin Calviño diskutierte auf dem Global Business Forum von Bloomberg Philanthropies mit Wirtschaftsspitzen aus aller Welt.

Innovation in Krisenzeiten

13:30–14:45 Uhr ET

Auf der Jahrestagung der Clinton Global Initiative unterstrich Präsidentin Calviño in einem Panel die Rolle der Europäischen Investitionsbank bei der Förderung der grünen Wende und eines gesünderen Planeten.

 Zum Video

Hochrangig besetzte Plenarsitzung zum Anstieg des Meeresspiegels

10:00–18:00 Uhr ET

Vizepräsident Fayolle nahm im UN-Hauptquartier an einer hochrangigen Sitzung teil, die sich mit den Risiken der klimabedingt steigenden Meeresspiegel befasste.

Antimikrobielle Resistenzen

10:00–18:00 Uhr ET

Auf diesem hochrangigen Treffen, veranstaltet von der WHO, der Welternährungsorganisation, dem Umweltprogramm der Vereinten Natinen, der Weltorganisation für Tiergesundheit und anderen Partnern, sprach Vizepräsident Östros über Lösungen zur weltweiten Bekämpfung medikamentenresistenter Infektionen.

Förderung der Elektromobilität

14:00–14:45 Uhr ET

Auf dem 2024 Transatlantic Forum on GeoEconomics unterstrich Vizepräsident Fayolle die Rolle der EIB bei der Förderung der Elektromobilität und des Übergangs zu Netto-Null.

IM FOKUS

Gemeinsamer Bericht der multilateralen Entwicklungsbanken über Klimafinanzierungen 2023

Die Publikation analysiert Klimafinanzierungen in Ländern mit hohem, mittlerem und niedrigem Einkommen sowie in den am wenigsten entwickelten Ländern. Dabei unterstreicht sie, wie wichtig die Beteiligung des Privatsektors und ein transparente Berichterstattung sind.

Zum Bericht  

Highlights

Mehr zu unseren Ankündigungen, Interviews und Podiumsdiskussionen

Unsere Prioritäten

Erfahren Sie mehr über die Europäische Investitionsbank und ihre Kernprioritäten

Klimaschutz

Klimaschutz ist unsere Top-Priorität. Wir investieren in innovative Technologien für den Übergang zu Netto-Null.

Soziale Infrastruktur

Unsere Investitionen in Wohnraum, Aus- und Weiterbildung und die Versorgung alter und kranker Menschen legen die Grundlage für gerechtes und nachhaltiges Wachstum.

Investieren weltweit

Weltweit sind wir ein Partner der europäischen Global-Gateway-Initiative und setzen uns für mehr Klimaschutz und die UN-Entwicklungsziele ein.

Digitalisierung und technologische Innovation

Spitzentechnologie ist entscheidend für die Zukunft Europas. Deshalb investieren wir in unsere globale Technologieführerschaft in den Bereichen Cleantech und Gesundheit.

Unsere acht Kernprioritäten  

Aktuelles

