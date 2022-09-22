Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Präsident Werner Hoyer und die Vizepräsidenten Ambroise Fayolle und Thomas Östros nahmen an mehreren Veranstaltungen der 78. UN-Vollversammlung teil. Dort berieten internationale Staats- und Regierungschefs über Strategien gegen die Polykrisen unserer Welt und suchten nach Wegen, um die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung voranzutreiben.

Parallel dazu organisierte die Europäische Investitionsbank gemeinsam mit Project Syndicate den Event Climate & Development Finance.

Die EIB-Fachleute waren auch bei der Climate Week NYC (17.–24. September 2023) vertreten, dem größten globalen Gipfel zu Klimafragen.

Im Fokus

  Mehr über unsere Teilnahme finden Sie in unserer Medieninformation

  Pressemitteilung: EIB-Präsident Hoyer sieht Klimaschutz als „den starken Entwicklungsmotor der nächsten Jahre“, warnt jedoch vor einem „Kolonialismus 2.0“

  Engere Kooperation von EIB und UN-Partnern für wirksamere Klima- und Entwicklungsfinanzierungen

  Ganz frisch: Erfahren Sie mehr über den Beitrag der EIB-Gruppe zu den UN-Entwicklungszielen im Jahr 2022

  Veranstaltung verpasst? Hier geht es zum Livestream unseres Events „Climate & Development Finance: What Works?“

Unsere wichtigsten Events

  • Climate and Development Finance: What Works?
    Zentrales Thema dieser zusammen mit Project Syndicate organisierten Veranstaltung war die Dringlichkeit, Kapital für den Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft für alle zu mobilisieren. Zur hochrangigen Diskussionsrunde gehörten die EIB-Vizepräsidenten Ambroise Fayolle und Thomas Östros, die WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala und der UNDP-Administrator Achim Steiner.
      Livestream ansehen
      Eröffnungsworte von Vizepräsident Östros lesen
      Vizepräsident Fayolle erklärt, warum eine engere Partnerschaft mit UN-Agenturen unsere Wirkung verstärken kann. Video ansehen
      Eila Kreivi, Chief Sustainable Finance Adviser der EIB: So kann die Klima- und Entwicklungsfinanzierung mehr Wirkung entfalten. Videoausschnitt ansehen
      Nancy Saich, Chief Climate Change Expert der EIB, erklärt die Lücken in der weltweiten Klimafinanzierung. Diskussionsbeitrag ansehen
      Tagesordnung und Vortragende
  • UN Global Compact at UN General Assembly
    Vizepräsident Fayolle nahm am hochrangigen Ozeantreffen mit Schwerpunkt nachhaltige Bewirtschaftung der Meere und meeresbasierte Klimalösungen teil.
      Rede von Vizepräsident Fayolle lesen
      Weitere Informationen zur Veranstaltung
  • Global Public Investment: How to Unlock Finance for Health, Climate and the SDGs
    Vizepräsident Fayolle nahm an einer Diskussionsrunde des Global Public Investment Network (GPIN) und der Clinton Global Initiative (CGI) teil. Führende Stimmen aus verschiedenen Sektoren berieten über geeignete Strategien für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, um globale öffentliche Investitionen umzusetzen und so für schnellere Fortschritte bei den Themen Gesundheit, Klima und SDGs zu sorgen.
  • The Africa Strategic Investment Alliance (ASIA) to accelerate digital and financial inclusion in Africa
    Vizepräsident Östros nahm an einer hochrangigen Diskussionsrunde zum Thema Unterstützung der EIB und der EU für Subsahara-Afrika teil.
  • NYC Climate Week – The Hub Live
    Präsident Hoyer in einer Gesprächsrunde zum Thema „Getting investment to where it’s needed most/Innovation and Investment needed to achieve net-zero“.
      Weitere Informationen über die Veranstaltung
  • High-level event: Towards a fair international financial architecture
    Präsident Hoyer nahm an dieser vom spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez und EU-Ratspräsident Charles Michel organisierten Veranstaltung teil.
  • The Case for Healthy Cities: How to Mobilize Stakeholders to Enable Healthier, Longer Lives
    Vizepräsident Fayolle nahm an dieser Diskussionsrunde des McKinsey Health Institute und der Clinton Global Initiative (CGI) teil. Zentrale Themen waren das Potenzial einer sektorübergreifenden Zusammenarbeit, Innovationsaustausch und Lösungen für mehr Gesundheit und Wohlbefinden in Ballungsgebieten und Gemeinschaften weltweit.
  • High-level roundtable on Urban Climate Finance
    Vizepräsident Fayolle und andere Teilnehmer diskutierten über den Erfolg des City Climate Gap Fund.
      City Climate Gap Fund: Weitere Unterstützung für klimafeste, CO2-arme Stadtentwicklung
  • High-level event for Nature and People: From Ambition to Action
    Vizepräsident Fayolle nahm an der Veranstaltung teil. Es ging vor allem darum, das Momentum auf höchster Ebene zu nutzen und die Bemühungen, den Verlust an biologischer Vielfalt zu stoppen und umzukehren, schnell in spürbare, wirksame Maßnahmen umzumünzen.
      Die EIB auf der UNGA: Neue Maßnahmen gegen Biodiversitätsverlust
      Weitere Informationen über die Veranstaltung
  • Joint SDG Fund – Sustainable Finance for Energy Transition
    Der Joint SDG Fund organisierte eine Veranstaltung zum Thema „Sustainable Finance for Energy Transition: The cases of North Macedonia and Uruguay.“ Vizepräsident Fayolle hielt die Keynote-Ansprache.
      Beitrag der EIB-Gruppe zu den UN-Entwicklungszielen 2022
  • Climate Ambition Summit
    Der Gipfel ist ein wichtiger politischer Meilenstein. Er zeigt, dass weltweit der Wille besteht, den gerechten Übergang zu einer faireren, auf erneuerbaren Energien gestützten und klimaresilienten Weltwirtschaft zu beschleunigen und auszuweiten. Präsident Hoyer nahm für die EIB teil.
      Rede von Präsident Hoyer lesen
      Weitere Informationen über den Gipfel
  • Außerordentliches Treffen des UN-Generalsekretärs mit den Führungsspitzen der IFIs und anderer relevanter Einrichtungen zum Thema „Loss and Damage“
    Vizepräsident Fayolle nahm an dem Treffen am Rande des Climate Ambition Summit teil. Das Treffen bot eine Plattform, um im Vorfeld der COP28 zu erörtern, welchen Beitrag internationale Finanzinstitute (IFIs) gegen die Verluste und Schäden als Folge des Klimawandels leisten können.
      Weitere Informationen im Konzeptpapier
  • High-Level Dialogue on Financing for Development
    Präsident Hoyer nahm an einem von der UN-Generalversammlung organisierten hochrangigen Dialog über Entwicklungsfinanzierung teil.
      Keynote von Präsident Hoyer lesen
  • Promoting SDG-investment in emerging and developing economies
    Präsident Hoyer nahm an dieser von Luxemburg und der EIB organisierten Begleitveranstaltung teil. Dabei ging es um wirksame Fördermöglichkeiten für nachhaltige Investitionen in Entwicklungsländern, um die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung umzusetzen. Weitere Teilnehmende waren Xavier Bettel, luxemburgischer Ministerpräsident, Ulisses Correia e Silva, Ministerpräsident von Cabo Verde, Uzziel Ndagijimana, ruandischer Minister für Finanzen und wirtschaftliche Planung, und Julie Becker, Chief Executive Officer der Luxemburger Börse.
  • Universal Health Coverage: Aligning investments for health post-Covid
    Präsident Hoyer, Vertreterinnen der Mitgliedstaaten, Beobachter der Generalversammlung und des UN-Systems, Parlamentsabgeordnete, Nichtregierungsorganisationen, Organisationen der Zivilgesellschaft, akademische Einrichtungen und der Privatsektor debattierten darüber, wie Gesundheit und Wohlbefinden nach Corona gefördert werden können.
      Mehr dazu
Aktuelle Informationen und Reden
Die EIB auf der #UNGA78: EIB-Präsident sieht Klimaschutz als „den starken Entwicklungsmotor der nächsten Jahre“, warnt aber vor „Kolonialismus 2.0“
Der Präsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) Werner Hoyer hat diese Woche mit einer Delegation der Bank der EU, deren Anteilseigner die 27 Mitgliedstaaten sind, an der UN-Vollversammlung teilgenommen. Führungsspitzen aus aller Welt trafen sich in New York, um dem Klimanotstand entgegenzutreten und Wege zur Beschleunigung der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung über innovative Investitionen zu diskutieren.
Präsident Hoyer auf dem Climate Ambition Summit
EIB-Präsident Werner Hoyer nahm an der Themenveranstaltung „Accelerating decarbonization“ des Climate Ambition Summit 2023 teil
Keynote-Ansprache von Präsident Hoyer beim Hochrangigen Dialog über Entwicklungsfinanzierung
EIB-Präsident Werner Hoyer über innovative Lösungen für SDG-Investitionen auf dem Hochrangigen Dialog über Entwicklungsfinanzierung
EIB auf der UNGA: Neue Maßnahmen gegen Biodiversitätsverlust
EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle hat heute am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen den naturpositiven Rahmen der Europäischen Investitionsbank (EIB) vorgestellt. Hauptpunkte sind die Förderung von Investitionen in den Schutz der biologischen Vielfalt und die Steuerung der Risiken für die Natur und Biodiversität in von der EIB finanzierten Projekten.
Weitere Unterstützung für klimafeste, CO2-arme Stadtentwicklung
Die Regierungen von Deutschland und Luxemburg haben heute weitere 50 Millionen Euro für den City Climate Finance Gap Fund angekündigt, einen von der Weltbank, der Europäischen Investitionsbank (EIB) und Partnern eingerichteten Multi-Geber-Klimafonds für Städte. Seine Kapitalausstattung verdoppelt sich dadurch nahezu auf 105 Millionen Euro. Damit ist der Gap Fund einer der größten Fonds für technische Hilfe in der Frühphase, wenn es um Städte und Klima geht. Das Geld soll in CO2-arme, klimafeste Investitionen in Städten fließen.
Engere Kooperation von EIB und UN-Partnern für wirksamere Klima- und Entwicklungsfinanzierungen
Die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Investitionsbank (EIB) und fünf Einrichtungen der Vereinten Nationen (UN) wird durch eine Vereinbarung deutlich vereinfacht, die diese Woche am Rande der UN-Generalversammlung unterzeichnet wurde. Die Vereinbarung ermöglicht der EIB die direkte Finanzierung von technischer Hilfe oder Beratung, die von einer Kerngruppe von UN-Partnern erbracht werden: das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP), die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO), das Büro der Vereinten Nationen für Projektdienste (UNOPS) und die Internationale Organisation für Migration (IOM). Das erleichtert die Arbeit an gemeinsamen Initiativen, bei denen UN-Partner Projektträgern dabei helfen, Projekte vorzubereiten und durchzuführen, die für eine EIB-Finanzierung infrage kommen.
EIB-Vize Fayolle beim Return on Ocean Investment Roundtable
Rede von EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle beim „Return on Ocean Investment Roundtable“ des Globalen Pakts der Vereinten Nationen
EIB-Vize Östros bei Climate & Development Finance: What Works?
Eröffnungsworte von Thomas Östros bei Climate & Development Finance: What Works?, einem gemeinsamen Event von EIB und Project Syndicate
Vizepräsident Thomas Östros auf dem SDG Action Weekend
Thomas Östros, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank, auf dem SDG Action Weekend in der Veranstaltung Local2030 Coalition: Pushing key transitions and achieving the SDGs by 2030
Stepping up on climate ambition, health and global development goals: EIB at #UNGA78
Präsident Werner Hoyer reist diese Woche mit einer hochrangigen Delegation der Europäischen Investitionsbank (EIB) nach New York, um auf höchster Ebene über innovative Investitionen zu diskutieren, die die UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung schneller voranbringen.

Erfahren Sie mehr über EIB-Initiativen

 

Die EIB Global

Wir sorgen für Stabilität und nachhaltiges Wachstum, und wir bekämpfen den Klimawandel – weltweit

 

Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit

Was wir im entscheidenden Jahrzehnt 2021–2030 gegen den Umwelt- und Klimanotstand tun müssen

 

Gemeinsam für das Klima

Wir arbeiten daran, dass die EU ihre Klimaziele erreicht – in Europa und weltweit

 

Energie

Eine nachhaltige, wettbewerbsfähige und sichere Energieversorgung ist ein Kernziel der EU und wichtiger Schwerpunkt der EIB

 

Gesundheit und Biowissenschaften

Wir fördern Projekte, die Menschen überall Zugang zu einer hochwertigen und bezahlbaren Gesundheitsversorgung bieten

 

Innovation und Wissen

Innovation ist ein wichtiger Motor für Wachstum und Beschäftigung und der Schlüssel für die grüne Wende

Pressekontakt

