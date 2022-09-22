Präsident Werner Hoyer und die Vizepräsidenten Ambroise Fayolle und Thomas Östros nahmen an mehreren Veranstaltungen der 78. UN-Vollversammlung teil. Dort berieten internationale Staats- und Regierungschefs über Strategien gegen die Polykrisen unserer Welt und suchten nach Wegen, um die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung voranzutreiben.

Parallel dazu organisierte die Europäische Investitionsbank gemeinsam mit Project Syndicate den Event Climate & Development Finance.

Die EIB-Fachleute waren auch bei der Climate Week NYC (17.–24. September 2023) vertreten, dem größten globalen Gipfel zu Klimafragen.