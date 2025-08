© UNDP

EIB und UN-Organisationen wollen mit neuer Vereinbarung Wirkung multilateraler Projektfinanzierungen erhöhen und Zusammenarbeit auf neue Ebene heben

UN-Einrichtungen können mit zusätzlichen Mitteln technische Hilfe und Beratung für EIB-finanzierte Projekte anbieten

Gespräche mit dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) und anderen UN-Organisationen über einen späteren Beitritt zur Vereinbarung laufen

Die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Investitionsbank (EIB) und fünf Einrichtungen der Vereinten Nationen (UN) wird durch eine Vereinbarung deutlich vereinfacht, die diese Woche am Rande der UN-Generalversammlung unterzeichnet wurde. Die Vereinbarung ermöglicht der EIB die direkte Finanzierung von technischer Hilfe oder Beratung, die von einer Kerngruppe von UN-Partnern erbracht werden: das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP), die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO), das Büro der Vereinten Nationen für Projektdienste (UNOPS) und die Internationale Organisation für Migration (IOM). Das erleichtert die Arbeit an gemeinsamen Initiativen, bei denen UN-Partner Projektträgern dabei helfen, Projekte vorzubereiten und durchzuführen, die für eine EIB-Finanzierung infrage kommen.

Ambroise Fayolle, EIB-Vizepräsident zuständig für die Beziehungen zu internationalen Finanzierungsinstitutionen: „Wir können mit den besten Absichten und den ausgefeiltesten Finanzinstrumenten Verträge in Millionenhöhe unterzeichnen. Das Wichtigste ist jedoch, dass diese Hilfe auch wirklich bei den Menschen ankommt, für die sie bestimmt ist. Die Vereinbarungen, die wir mit unseren Partnern in der UN-Familie unterzeichnen, nutzen unsere jeweiligen Stärken und Kompetenzen. Damit können wir Projekte auf den Weg bringen sowie schneller und effektiver helfen – beim Klimaschutz, bei sauberer und effizienter Energie oder im Gesundheitssektor. Und das weltweit dort, wo der Bedarf am größten und die Bedingungen am schwierigsten sind.“

Die EIB und die Vereinten Nationen wollen eng mit Ländern in der ganzen Welt zusammenarbeiten, um die UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Projekte außerhalb der EU benötigen häufig technische Hilfe oder fachliche Beratung, um internationalen Standards zu entsprechen. Durch die Zusammenarbeit mit UN-Partnern kann die EU-Bank von der globalen Präsenz, dem Netzwerk und dem technischen Know-how der UN-Familie profitieren und mit regionalen und lokalen Kunden zusammenarbeiten, zu denen sie sonst keinen Zugang hätte. Die UN-Organisationen sind beispielsweise verlässliche Partner in fragilen oder von Konflikten betroffenen Ländern und Regionen.

Die EIB hat bereits in der Vergangenheit mit UN-Organisationen zusammengearbeitet. Unter dem Wiederaufbauprogramm für die Ukraine (Ukraine Recovery Programme) unterstützt sie gemeinsam mit dem UNDP ukrainische Städte beim Wiederaufbau sozialer Infrastruktur wie Schulen, Krankenhäuser und Sportzentren. Gemeinsam mit der WHO und anderen Entwicklungsbanken hat sie die „Health Impact Investment Platform“ ins Leben gerufen, mit dem Ziel, klima- und krisenresistente Basisgesundheitsdienste in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu stärken. Zudem kooperiert sie mit UNOPS, UNICEF und IOM auf der Grundlage von Absichtserklärungen oder individuellen Partnerschaftsvereinbarungen.

Die neue Vereinbarung wird dazu beitragen, die Global Green Bond Initiative voranzubringen, die durch die Entwicklung von Märkten für grüne Anleihen Kapital von institutionellen Anlegern für Klima- und Umweltprojekte mobilisieren soll. Darüber hinaus wird die Bank kleine, gezielte Finanzierungen in der Ukraine sowie Gesundheits- und andere soziale Projekte in afrikanischen Ländern wie Malawi und Angola unterstützen. Die EIB führt derzeit Gespräche mit UNICEF und anderen UN-Organisationen, um sie zu einem späteren Zeitpunkt in die Vereinbarung einzubeziehen.

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirkungsvollere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.