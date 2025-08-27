Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Präsident Werner Hoyer und Vizepräsident Ambroise Fayolle nahmen an verschiedenen Veranstaltungen im Rahmen der 77. Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) teil. Weltweite Führungsspitzen trafen sich dort, um über die globale Entwicklung, Energie- und Nahrungsmittelsicherheit, Bildung und Klimaschutz zu diskutieren.

Parallel war die EIB auch bei der Climate Week NYC (19.–25. September 2022) vertreten, dem größten globalen Gipfel zu Klimafragen.

  Während Führungsverantwortliche aus aller Welt in New York zur Klimawoche zusammenkommen, sagt Präsident Hoyer: „Wir müssen jetzt liefern!“ Lesen Sie seinen Blogartikel.

  Weitere Details über unsere Teilnahme finden Sie in unserer Medieninformation.

  Erfahren Sie, wie die EIB-Gruppe zu den UN-Entwicklungszielen beiträgt.

Unsere wichtigsten Events

  • Forsaken Futures (14. September 2022)
    Eröffnungsrede von Präsident Hoyer zu Herausforderungen der weltweiten Energie- und Klimakrise und etwaigen Lösungswegen.
      Rede von Präsident Hoyer
      Veranstaltung im Livestream
  • United Nations Transforming Education Summit (19. September 2022)
    Rede von Präsident Hoyer auf dem Leaders Day des Gipfels im UN-Hauptquartier. Er ging auf Probleme bei der Finanzierung von Bildung als Gemeingut ein und rief zu internationaler Unterstützung für neue Wege in der Bildung auf.
      Rede von Präsident Hoyer
  • Eröffnungsfeier der Climate Week NYC (19. September 2022)
    Präsident Hoyer und Vizepräsident Fayolle nahmen an der Eröffnungsfeier der New Yorker Klimawoche teil. Präsident Hoyer sprach über einen weltweiten gerechten Übergang, der die am stärksten gefährdeten Länder und Gemeinschaften in den Mittelpunkt der grünen Wende stellt.
  • Landmark Leaders’ Event for a Nature Positive World (20. September 2022)
    Im Vorfeld der UN-Biodiversitätskonvention im Dezember diskutierte Vizepräsident Fayolle innovative Finanzierungslösungen für Projekte, die der biologischen Vielfalt und der Natur dienen.
      Veranstaltung im Livestream
  • World Biodiversity Summit (21. September 2022)
    Keynote von Präsident Hoyer zu Chancen und Herausforderungen bei Investitionen in Naturkapital und Möglichkeiten, wie sich die Ziele des Pariser Abkommens und des globalen Rahmens für die biologische Vielfalt nach 2020 durch Mobilisierung von Kapital für die Natur erreichen lassen.
      Rede von Präsident Hoyer
  • Halfway to 2030 – Devex @UNGA 77 (22. September 2022)
    Stephen O’Driscoll, Leiter Ökologische, klimatische und soziale Aspekte bei der EIB, nahm an einer Devex-Diskussion teil. Er sprach über die Rolle der EIB bei der weltweiten Förderung grüner Investitionen mit besonderem Fokus auf der Energiekrise, der Anpassung an den Klimawandel und einem gerechten Übergang weltweit.
      Veranstaltung im Livestream

Die EIB Global

Wir sorgen für Stabilität und nachhaltiges Wachstum und bekämpfen den Klimawandel – weltweit

 

Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit

Was wir im entscheidenden Jahrzehnt 2021–2030 gegen den Umwelt- und Klimanotstand tun müssen

 

Gemeinsam für das Klima

Wir arbeiten daran, dass die EU ihre Klimaziele erreicht – in Europa und weltweit

 

Energie

Eine nachhaltige, wettbewerbsfähige und sichere Energieversorgung ist ein Kernziel der EU und wichtiger Schwerpunkt der EIB

 

Allgemeine und berufliche Bildung

Wir wollen Bildungskapazitäten erhöhen und die Qualität der Bildungssysteme verbessern

 

Innovation und Wissen

Innovation ist ein wichtiger Motor für Wachstum und Beschäftigung und der Schlüssel für die grüne Wende

