Präsident Werner Hoyer und Vizepräsident Ambroise Fayolle nahmen an verschiedenen Veranstaltungen im Rahmen der 77. Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) teil. Weltweite Führungsspitzen trafen sich dort, um über die globale Entwicklung, Energie- und Nahrungsmittelsicherheit, Bildung und Klimaschutz zu diskutieren.

Parallel war die EIB auch bei der Climate Week NYC (19.–25. September 2022) vertreten, dem größten globalen Gipfel zu Klimafragen.

Während Führungsverantwortliche aus aller Welt in New York zur Klimawoche zusammenkommen, sagt Präsident Hoyer: „Wir müssen jetzt liefern!“ Lesen Sie seinen Blogartikel.

Weitere Details über unsere Teilnahme finden Sie in unserer Medieninformation.

Erfahren Sie, wie die EIB-Gruppe zu den UN-Entwicklungszielen beiträgt.