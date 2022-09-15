© Getty

Der Präsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) Werner Hoyer und Vizepräsident Ambroise Fayolle nehmen nächste Woche an einer Reihe von Veranstaltungen im Rahmen der 77. Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen und der Klimawoche in New York City teil.

EIB-Präsident Hoyer: „Um die Klima- und Umweltkrise zu bewältigen, müssen wir gigantische Investitionen mobilisieren. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen muss die Schaffung globaler Partnerschaften für Investitionen in innovative grüne Technologien und Klimaanpassungen in den Mittelpunkt ihrer Diskussionen rücken. Die EIB arbeitet weltweit mit Regierungen, Städten, Unternehmen, der Zivilgesellschaft und der Finanzwelt zusammen, um die grüne Wende zu beschleunigen.“

EIB-Vizepräsident Fayolle: „Der jüngste IPCC-Bericht zeigt, dass sich das Zeitfenster für die Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius rasch schließt. Bereits jetzt hat der Klimawandel für die besonders stark betroffenen Länder im globalen Süden unvermeidliche Folgen. Über die EIB Global, ihren neuen Geschäftsbereich Entwicklung, arbeitet die Bank eng mit Ländern und Kunden zusammen, um weltweit technische Hilfe zu leisten und grüne Projekte zu finanzieren. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Afrika.“

„Forsaken Futures“

Am 14. September organisierte das internationale Medienunternehmen Project Syndicate die Live-Online-Veranstaltung „Forsaken Futures“. In seiner Eröffnungsrede skizzierte Präsident Hoyer die Herausforderungen der weltweiten Energie- und Klimakrise und etwaige Lösungswege. Hier geht es zu seiner Rede.

New Yorker Klimawoche

Am 19. September nehmen Präsident Hoyer und Vizepräsident Fayolle an der Eröffnungsfeier der New Yorker Klimawoche teil. Präsident Hoyer spricht über die Notwendigkeit eines weltweiten gerechten Übergangs, der die am stärksten gefährdeten Länder und Gemeinschaften in den Mittelpunkt der grünen Wende stellt.

UN-Bildungsgipfel „Transforming Education“

Am 19. September hält Präsident Hoyer eine Rede auf dem Leaders Day des „Transforming-Education“-Gipfels am Sitz der Vereinten Nationen. Er erörtert die Schwierigkeiten, die mit der Finanzierung von Bildung als Gemeingut verbunden sind, und wie die EIB Global, der neue Geschäftsbereich für Entwicklung, Bildung zugänglich macht sowie weltweit Investitionen in die soziale Inklusion unterstützt.

„Landmark Leaders’ Event for a Nature Positive World“

Am 20. September nimmt Vizepräsident Fayolle an der Veranstaltung „Landmark Leaders’ Event for a Nature Positive World“ teil. Im Vorfeld des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die biologische Vielfalt im Dezember geht er dabei auf innovative Finanzierungslösungen für Projekte ein, die dem Schutz der biologischen Vielfalt und der Natur dienen.

Weltbiodiversitätsgipfel

Am 21. September erläutert Präsident Hoyer in seiner Rede auf dem „World Biodiversity Summit“ die Chancen und Herausforderungen bei Investitionen in Naturkapital und wie sich durch Mobilisierung von Kapital für die Natur die Ziele des Pariser Abkommens und des globalen Rahmens für die biologische Vielfalt nach 2020 erreichen lassen.

„Halfway to 2030 “– Devex @UNGA 77

Am 22. September nimmt Vizepräsident Fayolle an einer Diskussion teil, die Devex, die Medienplattform für die globale Entwicklungsgemeinschaft, veranstaltet. Er spricht über die Rolle der EIB und die Herausforderungen bei der verstärkten weltweiten Förderung grüner Investitionen mit besonderem Fokus auf Afrika.

Blogbeitrag von Präsident Hoyer

Russlands Krieg in der Ukraine verstärkt den Druck auf die Energie- und Nahrungsmittelsicherheit, die bereits unter dem Klimawandel leiden. Daher ist es an der Zeit, die Wende herbeizuführen, Anpassungen vorzunehmen und Ergebnisse zu erzielen, so EIB-Präsident Werner Hoyer. Hier geht es zum Blogbeitrag.

Medieninterviews

Wenn Sie an einem Interview mit EIB-Präsident Werner Hoyer, EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle oder unseren Fachleuten interessiert sind oder zusätzliche Informationen benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB-Gruppe hat einen Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und bis 2025 mehr als 50 Prozent ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. Gemäß diesem Fahrplan richtet die EIB-Gruppe außerdem seit Anfang 2021 alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens aus.

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.