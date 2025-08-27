Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Die vom Europäischen Hochschulinstitut (EHI) organisierte Konferenz zur Lage der Union findet jährlich statt und bietet Gelegenheit zu einem hochrangigen Austausch über die dringendsten Fragen, vor denen Europa derzeit steht.

An der Konferenz zur Lage der Union nehmen im zehnten Jahr in Folge Spitzenpolitikerinnen und ‑politiker, Angehörige von Behörden und der Wissenschaft, Entscheidungsträgerinnen und Journalisten teil. Als Rednerinnen haben dieses Jahr zugesagt: Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Kristalina Georgieva, geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds, und Ngozi Okonjo-Iweala, Generaldirektorin der Welthandelsorganisation.

Präsident Werner Hoyer vertrat die EIB und sprach mit Sasha Vakulina, Business Editor at Euronews, über die Rolle der EIB als Klimabank der EU, unseren Klimabank-Fahrplan und seine Auswirkungen auf unsere Aktivitäten innerhalb der EU und weltweit.

Das Gespräch wurde von Jos Delbeke, dem Inhaber des EIB-Klima-Lehrstuhls am EHI, initiiert und verdeutlichte die Rolle der EIB im Kampf gegen den Klimawandel und in der künftigen europäischen Finanzarchitektur zur Förderung der Entwicklung.

Zur Aufzeichnung des Gesprächs

Unsere Aktivitäten

Die Klimabank der EU

Was wir im entscheidenden Jahrzehnt 2021–2030 gegen den Klima- und Umweltnotstand tun müssen

