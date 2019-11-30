Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Die 5. UN-Umweltversammlung – das bedeutendste Umweltforum der Welt – fand vom 28. Februar bis 2. März in Nairobi statt. Das Motto lautete „Stärkere Maßnahmen für die Natur zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele“. Die Beiträge der EIB als Klima- (und Umwelt-)Bank der EU stießen bei Vertreterinnen und Vertretern der Politik, Wirtschaft, Finanzwelt und Zivilgesellschaft auf reges Interesse.

Wichtige Veranstaltungen

28. Februar

  • 13.15–14.45 Uhr UTC+3: „Den gerechten Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft in Afrika beschleunigen”, mit Christopher Hurst, EIB-Direktor mit Generalvollmacht, Direktion Projekte
    Mehr Infos
  • 18.15–19.45 Uhr UTC+3: „Die UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen: Ehrgeizigere Ziele für die Natur“, mit Ambroise Fayolle, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Klima- und Umweltfinanzierungen (mehr Infos und globaler Stream)

 

1. März

  • 13.15–14.45 Uhr UTC+3 – „Von der Erholung zur Transformation: Grünere Wirtschaft für Mensch und Erde“, mit Christopher Hurst, EIB-Direktor mit Generalvollmacht, Direktion Projekte (mehr Infos)

Mehr zu unseren grünen Maßnahmen

30 November 2019

Landschaften schützen

Im November 2019 genehmigte der Verwaltungsrat der EIB neue Ziele für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit. In unserem Video erfahren Sie mehr dazu.
YPsv9YrHu0Q
Umwelt Klima Klima und Umwelt
9 August 2017

Wildpferde statt Zinsen

Rewilding Europe geht beim Biodiversitätsmanagement neue Wege – und erweckt nebenbei urzeitliche Tiere zum Leben.
Biodiversität Umwelt NCFF - Fazilität für Naturkapital Bulgarien Europäische Union Klima Klima und Umwelt

1-31
Jan Dec
2022 2025

EIB Lunch-Dialoge

Die ständige Vertretung der EIB in Brüssel organisiert Lunch-Dialoge für informative und interaktive Diskussionen mit Organisationen vor Ort zu aktuellen Fragen. Die Dialoge bieten Wissen und Erfahrung aus erster Hand. Jeder Lunch-Dialog startet um 13 Uhr, gefolgt von einer Diskussion und einer Q&A-Runde mit dem Publikum.
27
Aug
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 585

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
Verwaltungsrat Institutional Veranstaltung anderer Institutionen Luxemburg Europäische Union
24
Sep
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 586

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
Verwaltungsrat Institutional Veranstaltung anderer Institutionen Luxemburg Europäische Union