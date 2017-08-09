Die Rhodopen in Bulgarien: mehr als 2 000 Meter hohe Berge, tiefe Flussschluchten und steile Felsen auf einem Gebiet von knapp 15 000 Quadratkilometern, das im Süden bis nach Griechenland reicht. Das Gebirge ist einer der wichtigsten Brutplätze der Region für den weltweit gefährdeten Schmutzgeier und der einzige Brutplatz in ganz Bulgarien für den Gänsegeier.

Die Rhodopen sind außerdem einer von acht Pilotstandorten der Naturschutzbewegung Rewilding Europe, die zur Erhaltung der Natur völlig neue Wege geht: Während es die Bevölkerung zunehmend in die Städte zieht, schlägt Rewilding Europe genau die entgegengesetzte Richtung ein: Die Organisation sorgt in verlassenen ländlichen Gebieten wieder für funktionierende Ökosysteme – eine Grundvoraussetzung für biologische Vielfalt – und baut gleichzeitig neue, naturnahe Wirtschaftsstrukturen auf. Mit anderen Worten: Die Organisation macht Europa wieder wild. Und damit hat sie tatsächlich ein funktionierendes Geschäftskonzept gefunden. Ein Beweis dafür ist das Darlehen über 6 Millionen Euro, das die Organisation jüngst von der Europäischen Investitionsbank erhalten hat. Zu dem Darlehen trägt auch die Fazilität für Naturkapital bei, die gemeinsam von der Europäischen Kommission und der EIB ins Leben gerufen wurde.

„Es wird zunehmend erkannt, dass öffentliche Zuschüsse nicht ausreichen, um die Kosten von Naturschutzmaßnahmen zu decken. Glücklicherweise gibt es fundierte wirtschaftliche Argumente für Investitionen in die Natur“, erklärt Jane Feehan, die als Beteiligungsreferentin in der Abteilung Umwelt- und Klimafinanzierung der EIB arbeitet. „Rewilding Europe geht es in erster Linie um die Natur. Aber die Organisation hat auch ein tragfähiges Geschäftsmodell entwickelt und ist mittlerweile so weit, dass sie neue Projekte jetzt mit Darlehen finanzieren kann.“

Von Geiern, Auerochsen und wilden Pferden

In Bulgarien baute die Organisation in den Rhodopen zusammen mit einheimischen Unternehmern einen naturnahen Lokaltourismus auf: Sie setzte Beobachtungsverstecke für die Wildtierfotografie instand, schulte örtliche Unternehmer und zeigte, welchen kommerziellen Wert Wildnis haben kann. Das übergeordnete Ziel der Organisation heißt „Rewilding“, d. h. sie will natürlichen Abläufen und wilden Arten wieder zu ihrer ursprünglichen Bedeutung verhelfen, damit die Natur stärker für sich selbst sorgen kann. Sie will der Vergiftung von Tieren, der Wilderei und tödlichen Stromschlägen durch Stromleitungen ein Ende setzen. Letztere haben dazu geführt, dass der Bestand an Gänsegeiern zwischenzeitlich auf nur noch zehn Paare geschrumpft ist.

Mit einer speziellen Hundestaffel will Rewilding Europe vergiftete Tiere und Giftköder aufspüren, die eine Gefahr für Geier darstellen können. Durch künstliche Nester sollen Mönchsgeier angelockt und zur Gründung neuer Kolonien bewegt werden. Und mit den örtlichen Energieversorgern arbeitet man gemeinsam an der Isolierung der Stromleitungen. Mit den Giftködern versuchten die Bewohner der Rhodopen, der Zahl der Wölfe Herr zu werden. Dann kam Rewilding Europe und siedelte Dam- und Rotwild in der Gegend an, damit die Wölfe mehr natürliche Beute vorfinden. Dies soll gleichzeitig Geier anlocken, denn die Überreste der Wolfsmahlzeiten sind für sie ein gefundenes Fressen.

Und wie hat die örtliche Bevölkerung darauf reagiert? „Wir beziehen die Menschen natürlich in unsere Arbeit mit ein“, erklärt Wouter Helmer, Leiter der zuständigen Abteilung von Rewilding Europe. „Es gibt immer weniger Schäfer in diesem Gebiet. Und die wenigen, die noch da sind, wissen, dass sich die Wölfe vor allem für das neue Wild und weniger für ihre Herden interessieren. Denn für Wölfe sind Wildtiere immer eine leichtere Beute.“

Die Menschen hier verstehen auch, dass ihnen die Bemühungen von Rewilding Europe zusätzliche Einkommensquellen eröffnen, denn sie locken Besucher aus der Hauptstadt Sofia und aus dem Ausland an. Sie können sich somit neben der Nutztierhaltung ein zweites Standbein im Gastgewerbe schaffen.

„Den Menschen ist klar, dass ein lebender Wolf für sie mehr wert ist als ein toter“, so Helmer weiter. „Unsere Arbeit führt also dazu, dass sie ihre Beziehung zur Natur neu überdenken. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Aber wir werden hier mindestens zehn Jahre bleiben und den Menschen unser gesamtes Know-how zur Verfügung stellen.“