Madrid
19
feb 2025

Jahrespressekonferenz in Spanien

Ort: Madrid , es

Spanien gehört zu den Ländern, die die meisten Mittel von der EIB-Gruppe erhalten. Gefördert werden vor allem Projekte für die grüne Wende, Innovationen und die Wirtschaftsentwicklung.

Auf der Pressekonferenz in Madrid stellte EIB-Präsidentin Nadia Calviño die Ergebnisse der Gruppe 2024 für Spanien vor. Dabei hob sie wichtige Projekte und Investitionsprioritäten hervor und ging darauf ein, was mit den EIB-finanzierten Initiativen landesweit erreicht wurde.

Zur PowerPoint-Präsentation  

Video der Pressekonferenz

custom-preview

Medien

Pressemitteilung

Spanien: EIB-Gruppe vergibt 2024 Rekordbetrag von 12,3 Mrd. Euro für Klimaschutz, Energie, Innovation und Wohnungsbau

Rede von Präsidentin Calviño

Präsidentin Calviño stellt die Jahresergebnisse 2024 für Spanien vor

Im Fokus

Spanien und die EIB

Wir sind seit 1981 in Spanien aktiv und finanzieren dort Infrastruktur, Projekte für die grüne und digitale Wende sowie Innovationen und kleine Unternehmen. Damit stärken wir auch den Zusammenhalt.

Mehr  
MicroBank Caixa

Publikationen zum Thema

  • 30 Januar 2025

    Prioritäten für mehr Wohlstand: Aktivitätsbericht 2024 der EIB-Gruppe

    Unsere Prioritäten stehen für Wachstum, Wohlstand, technologischen und sozialen Fortschritt – in den Mitgliedstaaten, in der EU und weltweit. Wie wir das im Einzelnen tun, das erfahren Sie in diesem Bericht.

    Cyber-Sicherheit Forstwirtschaft Bioökonomie Umwelt Klima Digitales und Telekommunikation Technologie Klimaschutz Investitionen Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Kapitalmarktunion Sicherheit und Verteidigung Klima und Umwelt Energie
  • 30 Januar 2025

    Überblick 2025

    Jedes Jahr finanzieren wir Hunderte neuer Projekte – von Klimaschutz über Digitalisierung, Sicherheit und Verteidigung bis hin zu nachhaltigem Wohnen, Landwirtschaft und sauberem Wasser.

  • 30 Januar 2025

    Operativer Plan 2025–2027 der EIB-Gruppe

    Durch ihre Aktivitäten innerhalb und außerhalb der EU spielt die EIB-Gruppe für die Umsetzung von Europas Prioritäten und Zielen eine entscheidende Rolle.

  • 17 Dezember 2024

    Produktkatalog der EIB-Gruppe

    Unser Produktkatalog gibt einen Überblick über unser Angebot. Erfahren Sie, was unsere Produkte und Leistungen auszeichnet und was sie für die Wirtschaft insgesamt bewirken.

    Stadtentwicklung Digitalisierung und technologische Innovation Sicherheit und Verteidigung Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum

