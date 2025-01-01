Büros der EIB

Die Europäische Investitionsbank hat ihren Sitz in Luxemburg. Außerdem unterhält sie Büros in den Regionen, in denen sie tätig ist. Die Regionalbüros spielen eine wesentliche Rolle in den Beziehungen der EIB zu ihren Kunden im öffentlichen und im privaten Sektor. Außerdem sind sie sehr wichtig für den Ausbau der Zusammenarbeit mit den Einrichtungen und Partnern in den einzelnen Ländern.
Österreich
Mattiellistraße 2-4
1040 Wien
+43 15053676
Belgien
Rond-Point Robert Schuman 6
1040 Bruxelles / Brussel
+32 27124111
Bulgarien
9 Moskovska Street
1000 Sofia
+359 29077900
Kroatien
Hektorovićeva 2
10000 Zagreb
+385 16448208
Zypern
Labs Tower
Foti Pitta 4
CY-1065 Nicosia
Tschechien
Palac DUNAJ
Národní 10
110 00 Prague 1
+420 229 010 193
Dänemark
Frederiksborggade 15
1360 København K
+45 88745263
Estland
Rotermann Spaces
Rotermanni tn 6-2nd floor
10111 Tallinn
Finnland
Aleksanterinkatu 46C
FI-00101 Helsinki
+358 968232100
Frankreich
6 rue Ménars
75002 Paris
Deutschland
Lennéstraße 11
10785 Berlin
+49 30590047900
Griechenland
60 Vasilissis Sofias Avenue
115 28 Athens
+30 2146879600
Ungarn
Széchenyi István tér 7-8
1051 Budapest
+36 18037844
Irland
NTMA Building - Treasury Dock
North Wall Quay
D01 A9T8 Dublin 1
Italien
Via Sardegna 40
00187 Roma
+39 0647191
Lettland
Novira Plaza
Marijas iela 2a, Centra rajons
LV-1050 Rīga
Litauen
Liejyklos g. 8
LT-01121 Vilnius
+370 52327400
Sitz der EIB
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
+352 43791
Malta
Dragonara Business Centre
Dragonara Road - STJ 06 - St Julians Triq Dragunara
STJ 3141 St Julian's
Niederlande
Gustav Mahlerlaan
1212 1081 LA Amsterdam
+31 20 854 61 00
Ständige Vertretung der EIB-Gruppe bei der EU
Rond-Point Robert Schuman 6
1040 Bruxelles / Brussel
+32 27124111
Polen
Plac Piłsudskiego 1
-00-078 Warszawa
+48 221525350
Portugal
Avenida da Liberdade, 190 - 4°. A
1250-147 Lisboa
+351 213428989
Rumänien
Strada Vasile Lascăr 31, Sector 2.
020492 Bucureşti
+40 212086400
Slowakei
House of Europe
Palisády 29
811 06 Bratislava
+421 222112120
Slowenien
Trg republike 3
SI-1000 Ljubljana
+386 13206240
Spanien
Calle José Ortega y Gasset, 29
28006 Madrid
+34 914311340
Schweden
Hamngatan 13
111 47 Stockholm
+46 854082222
Türkei
Uğur Mumcu Caddesi No 88 – Zemin Kat, Gaziosmanpaşa
TR-06700 Ankara
+90 31240560-50
+90 3124374327
Türkei
Büyükdere Caddesi No:199, 24th floor. Levent
TR-34394 Istanbul
+90 2123179010
+90 2122697777
Nordmazedonien
Sv. Kiril i Metodij 52b
1000 Skopje
+389 23248517
Regionalzentrum der EIB für den Westbalkan
Vladimira Popovića 38-40
11070 Beograd
+381 1131217-56
+381 113121929
Regionalzentrum der EIB für Nordafrika und den Nahen Osten
2005 C Corniche El Nil, Ramlet Boulak
11221 Cairo
+20 224619890
+20 224619891
Büro der EIB-Vertretung für das Westjordanland und den Gazastreifen
PO Box 22207
9720982 Jerusalem
+972 544381882
Jordanien
Princess Basma Street, North Abdoun, PO Box 852099
11185 Amman
+962 64607000-165
Libanon
City Hill bloc 61-10, Zokak El Blat, Rue Barbir. PO Box. 11-4008 - Riad El Solh
1107 2150 Beirut
+961 1956900
Marokko
Avenue Attine
10100 Hay Riad Rabat
+212 537565460
+212 537565393
Regionalvertretung der EIB in Tunesien und Algerien
Rue du Lac Windermere
1053 Les Berges du Lac Tunis
+216 71118900
+216 71280998
EIB-Regionalvertretung für Zentralafrika in Yaoundé
1068 rue Onambélé Nkou. Quartier Nlongkak. BP 847
Yaoundé
+237 699416665
Regionalzentrum der EIB für West- und Zentralafrika
Avenue Terrasson de Fougères
01 BP 7811 Abidjan 01
+225 2720318391
Äthiopien
Cape Verde Road. Bole subcity, Kebele 03
PO Box 5570 Addis Ababa
+251 116612511-239
+251 116612877
Regionalzentrum der EIB für Ostafrika
115, Waiyaki way, Westlands, PO Box 40193
KE-00100 Nairobi
+254 202735260
+254 202713278
Regionalvertretung der EIB in Dakar für Senegal, Cabo Verde, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau und Mauretanien
12, Avenue Hassan II
Dakar
+221 338891100-4337
+221 338236885
Regionalzentrum der EIB für das südliche Afrika und den Indischen Ozean
Park Lane West
194 Bancor Avenue Waterkloof Glen Ext. 2
Pretoria, 0181
+27 124250460
+27 124250470
Barbados
Hastings Main Road, Christ Church
BB15156 Bridgetown
+1246 4348550
Brasilien
St. de Habitações Individuais Sul EQL 6/8 Lote B – Lago Sul
71620 420 Brasília, DF
+55 6121043122
EIB-Regionalvertretung für Lateinamerika
Calle 116 número 7-15, interior 2, piso 5.
Bogotá
+57 6017477313
EIB-Regionalvertretung für die Karibik
Calle César Nicolás Penson 85A, esq. Leopoldo Navarro.
Santo Domingo
+1809 4734496
+1809 4734031
Regionalvertretung der EIB in China und der Mongolei
Qiankun Mansion, 6 Sanlitun Xiliujie, Chaoyang District.
100027 Beijing
+86 1084548051
+86 1084548094
EIB-Regionalvertretung für Südasien
Shanti Niketan 5/5
110 021 New Delhi
+91 1166781919
+91 1166781955
EIB-Regionalvertretung für Südostasien und den Pazifik
Menara Astra 38th floor
Jalan Jendral Sudirman 5-6
10220 Jakarta
+62 2125546281
Fidschi
Level 6, Tappoo City Complex
Corner of Scott & Usher Streets
Suva
+679 3313633
Vereinigtes Königreich
125 Old Broad Street
EC2N 1AR London
+44 2073675950
Vereinigte Staaten
2175 K Street NW
20037 Washington, DC
+1 2027296042
Vereinigte Staaten
666 Third Avenue 31st floor
NY 10017 New York
+1 2122928651