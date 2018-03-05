Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Das Einheitsdenken auf dem Finanzmarkt benachteiligt kleinere Unternehmen. Mit ihrem Cartoon zeigt die EIB-Gruppe, dass sie dies ändern will.

Ein Problem von Gruppen ist oft das sogenannte Gruppendenken, d. h. die Gruppenmitglieder treffen eine schlechte Entscheidung, weil sie den vermeintlichen Konsens mit ihrer eigenen Meinung nicht gefährden wollen.

Das passiert meist dann, wenn Teams nicht gut geführt werden. Werden Teammitglieder nicht dazu ermutigt, die vorherrschende Meinung zu hinterfragen, schließen sie sich häufig der Gruppenmeinung an, um nicht im Abseits zu landen.

Unser Cartoon Die Horde wirft einen humorvollen Blick auf eine ganz andere Gruppe – einen Haufen schräger Typen, die unter diesem Einheitsdenken leiden (und offensichtlich auch noch andere kleinere Problemchen haben...). Hase, Igel und Wolf zeigen auf, wohin Herdentrieb und Vorurteile im Finanzsektor führen können: Größere Unternehmen werden bei der Finanzierung offenbar bevorzugt, während kleinere Firmen meist leer ausgehen. Genau diese Entwicklung will die EIB-Gruppe ändern.

Richtig geführt, kann eine Gruppe wesentlich bessere Ergebnisse erzielen als ihre Mitglieder allein. Das ist unser Ziel in der EIB-Gruppe – der Gruppe aus Europäischer Investitionsbank (EIB) und Europäischem Investitionsfonds (EIF).

Der EIF unterstützt üblicherweise Start-ups und kleinere Unternehmen in frühen Entwicklungsphasen und stellt vermehrt Garantien. Die EIB fördert dagegen kleine und mittelgroße Unternehmen, die sich bereits in der Wachstumsphase oder in einem späteren Entwicklungsstadium befinden. Sowohl die EIB als auch der EIF stellen Eigenkapital bereit, während die EIB auch Darlehen vergibt.

Durch ihre Zusammenarbeit konnte die Gruppe im letzten Jahr kleinen und mittelgroßen Unternehmen mit 29,6 Milliarden Euro unter die Arme greifen. Hiervon profitierten rund 300 000 Unternehmen und ihre knapp 4 Millionen Beschäftigten.

Über den/die Autor/in

Allar Tankler
Allar Tankler

Ich arbeite bei der Europäischen Investitionsbank, der Bank der EU. Meine Beiträge beschäftigen sich mit der Wirkung, die die Tätigkeit der Bank im Alltag der Europäerinnen und Europäer, aber auch der Menschen auf der ganzen Welt hat.

Mehr

Teilen

Tags

  • KMU

Das könnte Sie auch interessieren...

15 Oktober 2025

Green means go

EIB programme strengthens Macedonian banks’ capabilities to help businesses invest in climate action
SMEs Greening Financial Structures (GFS) Programme Climate Advisory services Renewable energy Energy efficiency Climate action Sustainability North Macedonia EU enlargement countries Western Balkans Global development Climate and environment Energy
9 Oktober 2025

A circular life for steel

The Finnish company Tapojärvi is working with an Italian steel plant to recycle the metal and use the slag produced in asphalt and other innovative materials.
Environment Climate Circular economy Italy Finland European Union Climate and environment
2 Oktober 2025

Anschub statt Almosen

Partnerschaften zwischen Europa und Afrika konzentrieren sich auf private Unternehmen als Garanten für Jobs und gesellschaftliche Stabilität