Kernkompetenzen für Karrieren bei der EIB

Bei der EIB arbeiten heißt, in einem vielfältigen, multikulturellen Umfeld einen ganz eigenen Beitrag zu einem besseren Europa und einer besseren Welt zu leisten. Lesen Sie, welche Kernkompetenzen wir für alle Positionen verlangen.
Was sind eigentlich „Kompetenzen“?
Kompetenzen sind beobachtbare Verhaltensweisen, die erforderlich sind, um in Ihrer Rolle erfolgreich zu sein. Sie dienen als grundlegende, objektive Maßstäbe für alle Aspekte des Personalmanagements: Einstellung, Onboarding, Probezeit, Leistungsbeurteilung, Weiterbildung und Karriereentwicklung.
- Leistungswille: Sie sind leistungsorientiert, wollen sich stets verbessern und sowohl kurz- als auch langfristige Ziele erreichen.
- Flexibilität: Sie passen sich flexibel an sich verändernde Umstände und Ansätze an.
- Zusammenarbeit: Sie arbeiten gut und konstruktiv innerhalb von Teams und mit Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Organisation zusammen. Dabei sind Sie offen für unterschiedliche Sichtweisen.
- Organisatorisches Engagement: Sie bekennen sich zu einer Organisation, die Europa unterstützt und offen für Diversität ist. Sie richten Ihr Handeln an den Werten der Bank aus und fördern Integrität im Sinne unserer Mission und Grundsätze.
- Personalentwicklung: Sie investieren in das langfristige Wachstum anderer. Sie kennen ihre besonderen Fähigkeiten und Entwicklungsbereiche und helfen ihnen damit, ihr Potenzial und ihre Stärken auszuschöpfen.
- Strategisches Denken: Sie haben die langfristigen Ziele der Bank im Blick und stimmen Ihr Handeln auf ihre strategische Ausrichtung ab. Dabei steuern Sie wertvolle Erkenntnisse bei.
- Teamführung: Sie bauen ein leistungsstarkes Team auf und motivieren es. Sie fördern herausragende Leistungen und gehen bei Bedarf Leistungsdefizite an, um die Ziele der Organisation zu erreichen.