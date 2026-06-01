Des partenariats mondiaux pour un impact concret

Au sein de BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement spécialisée dans le développement, nous contribuons à améliorer les conditions de vie dans les pays du monde entier où nous intervenons, en reliant les politiques de l’UE à leurs besoins. Dans cette série de webinaires, nous nous entretenons avec des membres de la direction de BEI Monde afin d’évoquer le rôle essentiel que jouent nos partenaires donateurs dans la concrétisation de notre impact sur le terrain. Découvrez comment ces partenariats soutiennent des investissements stratégiques pour produire un impact concret.
Orientation stratégique de BEI Monde
Richard Amor, directeur du département Partenariats pour l’impact, présente la nouvelle orientation stratégique de BEI Monde et explique ce qu’elle implique pour les investissements futurs au‑delà des frontières de l’Europe. Il donne des explications sur l’élaboration de cette orientation et dévoile les coulisses des vastes consultations menées en amont avec les experts et les parties prenantes.
BEI Monde en Afrique : priorités, partenariats et impact
En 2025, BEI Monde a investi 3,1 milliards d’euros en Afrique. Nous avons soutenu toute une série de projets, allant de la santé et de l’eau aux petites entreprises et à la résilience face aux changements climatiques. Thouraya Triki, directrice du département Partenariats internationaux, explique en quoi l’Afrique est un partenaire essentiel de l’UE et décrit comment BEI Monde produit de l’impact sur l’ensemble du continent.