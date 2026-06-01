Des partenariats mondiaux pour un impact concret

Au sein de BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement spécialisée dans le développement, nous contribuons à améliorer les conditions de vie dans les pays du monde entier où nous intervenons, en reliant les politiques de l’UE à leurs besoins. Dans cette série de webinaires, nous nous entretenons avec des membres de la direction de BEI Monde afin d’évoquer le rôle essentiel que jouent nos partenaires donateurs dans la concrétisation de notre impact sur le terrain. Découvrez comment ces partenariats soutiennent des investissements stratégiques pour produire un impact concret.