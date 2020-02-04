La BEI soutient une société en Pologne et facilite ainsi les transferts d’argent dans le monde entier

La Banque européenne d'investissement soutient Azimo, un service numérique de transferts de fonds qui veut rendre les paiements internationaux abordables pour tous. La société, dont l’équipe de gestion est anglaise et polonaise, opère principalement depuis Cracovie. Azimo est un des jeunes acteurs florissants du secteur de la technologie financière en Pologne. Un élément la distingue toutefois des autres : grâce à ses solutions rapides, simples et économiques de paiements internationaux partout dans le monde, elle contribue à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies dans les domaines de l’inclusion financière et de la réduction des inégalités.