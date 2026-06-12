Sans les infrastructures, rien ne fonctionne. Elles doivent faire l’objet d’une maintenance constante et elles doivent être renouvelées pour suivre le rythme rapide de l’évolution et de la croissance de nos sociétés. Et elles doivent également être durables. Pour que nous puissions tenir la cadence de la transformation numérique, contrer les changements climatiques et bénéficier d’une meilleure qualité de vie dans nos villes, il nous faut de nouvelles solutions pour nos infrastructures. Dans la série « Solutions pour les infrastructures », les experts de la Banque européenne d’investissement présentent de manière détaillée les réponses qu’ils apportent dans divers secteurs, allant des énergies renouvelables au traitement des eaux usées, et de la mobilité urbaine au télétravail.