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        Solutions pour la santé

        Les sciences de la vie constituent une solution vitale pour les crises mondiales de grande ampleur comme le COVID-19. Les experts en sciences de la vie de la Banque européenne d’investissement ont été en première ligne dans la lutte contre le COVID-19, en finançant le premier vaccin, les traitements et les diagnostics, et en travaillant sur de nombreuses autres maladies. Solution pour la santé : expérience partagée. Découvrez les tenants et les aboutissants de la lutte contre le COVID-19 et des mesures de protection contre les futures pandémies.

         
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