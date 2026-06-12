La ville se transforme

Les Européens migrent vers les villes. D’ici la fin du siècle, 9 sur 10 d’entre eux vivront en milieu urbain. Mais dans quel type de ville se sentiront-ils chez eux ? Dans cette série d’articles, d’éminents universitaires et urbanistes examinent en profondeur comment plusieurs métropoles européennes ont géré les défis des dernières décennies, en se relevant de la désindustrialisation, en faisant face aux migrations et en traçant la voie du développement durable et intelligent. Découvrez l’Europe en pleine évolution et ce que l’avenir réserve à votre ville.