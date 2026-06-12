Les « Grandes idées » est une série d’articles consacrés aux enjeux les plus prégnants de notre temps, comme le développement durable, la transformation numérique, l’innovation sociale, l’inclusion et la diversité.

Lancée en 2018 par la Banque européenne d’investissement, la série compte parmi ses contributeurs de grands intellectuels, des scientifiques, des économistes et des artistes de renommée mondiale.

Leurs analyses approfondies laissent place à la discussion et contribuent à diffuser un nouveau mode de pensée : les grandes idées ne connaissent pas de frontières.

Vous trouverez ci-après les premiers articles.