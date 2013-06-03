Description

À ce jour, parmi les institutions financières internationales, la BEI est le premier bailleur de fonds du secteur de l’eau à l’échelle mondiale.

Au cours de la période 2008-2012, elle a alloué 17 milliards d’EUR environ de prêts directs pour des projets dans le secteur de l’eau (irrigation et assainissement compris), dont 89 % ont été réalisés dans les États membres de l’Union européenne.

Durant cette période, ce sont en tout 136 grands projets d’adduction d’eau, d’assainissement et de protection contre les inondations qui ont été financés.