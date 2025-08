Description

JASPERS (Assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes) fournit aux collectivités et aux bénéficiaires finals des conseils spécialisés indépendants et un appui au renforcement des capacités en matière de planification, de conception et d'exécution de projets d'envergure et de grande qualité, destinés à être cofinancés par les Fonds structurels et d'investissement européens, ainsi que de programmes et de stratégies sectorielles contribuant à la réalisation des objectifs stratégiques de l'UE.

L'appui au titre de JASPERS est disponible pour la majorité des États membres de l'UE et des pays candidats.

Au cours de la période de programmation 2014-2020, JASPERS apportera un appui à la préparation de projets et des conseils stratégiques, des formations, un soutien thématique et une mise en réseau, ainsi qu'un contrôle qualité indépendant de projets soumis en vue d'un financement par des aides non remboursables.